Serie C, Antonini “discute” coi tifosi che non vengono allo stadio

In vista di Trapani-Foggia il presidente si dice "umiliato" dai tifosi siciliani. Questi rispondono "solo la maglia", lui li gela "manco quella comprate"

In programma quest’oggi una sfida abbastanza calda tra due squadre del Sud. In quel di Trapani, allo stadio Provinciale Basciano, si gioca Trapani-Foggia. Nella tarda serata di ieri il presidente degli amaranto Valerio Antonini se ne esce sui social con questo post: “Chiedo ai miei quanti biglietti sono stati staccati. Mi dicono 492. Dico beh dai qualcosa in più almeno rispetto allo schifo precedente. Ma c’era la sorpresa. La metà li avevano comprati tifosi del Foggia. Non mi era mai capitato da quando sono a Trapani di subire un’umiliazione del genere. Complimenti a tutti”.

Il presidente lamenta, numeri alla mano, come la tifoseria non sia sempre presente come si aspetterebbe. L’imprenditore laziale non è nuovo a uscite teatrali ed è sicuramente un uomo emotivo. Qualche mese fa in piena crisi Messina aveva lasciato intendere che avrebbe potuto aiutare in qualche modo la squadra, però serviva che qualcuno, in quel caso il Comune, levasse la società a chi l’aveva condotta in basso in modo da avere interlocutori affidabili. Non se ne fece nulla ma certamente il presidente Antonini è rimasto colpito dall’amore della piazza che a tutt’oggi, anche nelle prime giornate di campionato con la squadra in negativo in classifica e senza preparazione, in trasferta e non solo in casa ha sempre grande seguito. Gli stessi tifosi in quella fase speravano che Antonini lasciasse quasi Trapani ed erano pronti, nelle intenzioni, a riversarsi allo stadio con una nuova e serie proprietà.

Il dibatto social tra Antonini e i tifosi del Trapani

Sotto il post del presidente di ieri sera, e quindi si presume in nottata, sono stati lasciati circa 300 commenti. Alcuni dei quali sono risposte del presidente stesso che non si è tirato indietro e ha risposto a tono.

Qualcuno ha lamentato la possibilità di non poter entrare con gli ombrelli nell’impianto e senza copertura il pubblico si bagna, il presidente ha fatto notare che nelle ultime partite non ha neanche piovuto.

Un altro si lamenta della proprietà e dice, abbreviamo, “per noi esiste solo la maglia”, il presidente gelido lo rimbrotta “ma neanche quella comprate”.

Ancora chi cita dati Transfermrkt della media di spettatori e il presidente smentisce facendo anche notare che i paganti sono sempre meno.

Ma tra questi c’è anche chi difende l’operato di Antonini, che sta investendo tanto raccogliendo personalmente poco, la situazione a Trapani resta però calda. Proprio nelle scorse ore il direttore sportivo Giuseppe Pavone, che aveva lasciato Messina per trasferirsi lì, è stato sollevato dall’incarico.