Serie C. Peppino Cocuzza Basket Milazzo batte il Domenico Savio - Tempostretto

Larga vittoria per 86-54 di Peppino Cocuzza Basket Milazzo contro Domenico Savio

Peppino Cocuzza-Basket Milazzo domina Domenico Savio con una vittoria agevole al PalaCocuzza. I ragazzi di coach Romeo hanno offerto una prestazione straordinaria, sconfiggendo il Domenico Savio con un punteggio finale di 86-54. La vittoria è stata meritata e fondamentale per la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo, che sta vivendo una prima parte di campionato eccezionale.

Illia Zaiets si è messo in mostra per Domenico Savio con 21 punti, ma non è stato sufficiente per cambiare l’esito della partita. La vittoria ha consolidato la posizione della Peppino Cocuzza-Basket Milazzo nella classifica del campionato. La squadra è ora pronta per una lunga trasferta a Marsala nella prossima settimana, dove cercherà di ottenere punti importanti per continuare la sua marcia in avanti.

La cronaca

La partita è iniziata in modo equilibrato, con entrambe le squadre che si sono impegnate al massimo, dando vita a un confronto avvincente. Conidi si è distinto per la squadra di casa, mentre Savio è stato preciso dal perimetro. Alla fine del primo quarto, il punteggio era di 24-22, evidenziando la parità delle due squadre. Il secondo quarto è stato altrettanto combattuto, con entrambe le squadre che non riuscivano a ottenere un vantaggio significativo. La partita ha continuato a essere avvincente, mantenendo gli spettatori sulle spine. Alla fine del secondo quarto, il punteggio era di 43-40 a favore dei padroni di casa.

Dopo l’intervallo, la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo ha preso il controllo del gioco, aumentando l’intensità sia in attacco che in difesa. Marco Iannello ha contribuito con una prestazione eccezionale da 25 punti, mentre Collier-Brooms è stato dominante sotto canestro, trasformando ogni opportunità in punti. Il terzo quarto ha visto un parziale di 20-4 a favore della squadra di casa, che ha rotto definitivamente l’equilibrio. Nel quarto periodo, la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo ha mantenuto la concentrazione e ha chiuso il gioco con un punteggio finale di 86-54.

Tabellino

Parziali: 24-22, 43-40, 63-44, 86-54.

Peppino Cocuzza-Basket Milazzo: Conidi 14, Vukobrat 10, Collier-Brooms 24, Albana 7, Iannello 25, Miraglia 4, Lipari, Saporita, De Gaetano 2, Ficarra. Allenatore: Romeo.

Domenico Savio: Riparante, Zaiets I. 21, Paez 10, Jareci 12, Trischitta 5, Soraci 4, Bonanno 2, Franciosi, Franch. Allenatore: Pati.

