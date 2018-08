il Città di Messina perde in amichevole contro il Milazzo

Battuta d’arresto per il Città di Messina che nell’ultima amichevole in terra antillese, dove prosegue a ritmi serrati la preparaziopne atletica in vista della nuova stagione agonistica ormai alla porta, contro la compagine tirrenica del Milazzo che ha superato i giallorossi con il punteggio di 5-4.

Nella prima frazione i rossoblu si impongono per 2-1 e all’iniziale vantaggio giallorosso firmato da Feuillassier, rimontano con le firme di Longo e Gatto. Il secondo tempo si conclude con il medesimo risultato, stavolta a favore del Città di Messina che passa avanti con Fragapane, viene raggiunto da Serio e riporta il risultato in pareggio con il rigore di Codagnone.

L’ultima frazione viene aperta da un rigore conquistato e poi fallito da Portovenero. Il Milazzo si riporta in vantaggio con le marcature di Gatto e Lentini. Il definitivo 4-5 porta la firma di Enrico Di Vincenzo.