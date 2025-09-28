Serie D. I risultati della 5^ giornata e la classifica

Una giornata con tre sole vittorie e poi solo pareggi tra cui le tre messinesi
I risultati della 5ª giornata
Acr Messina – Paternò 0-0
Gelbison – Milazzo 1-1
Savoia – Reggina 1-1
Ragusa – Nissa 0-0
Vibonese – Castrumfavara 1-0
Vigor Lamezia – Sambiase 0-0
Athletic Club Palermo – Acireale 2-1
Nuova Igea Virtus – Enna 2-2
Sancataldese – Gela 1-0
La classifica del girone I
Gela 10
Savoia 9
Nuova Igea Virtus 9
Ac Palermo 9
Nissa 8
Sambiase 8
Gelbison 8
Vibonese 8
Vigor Lamezia 7
Castrumfavara 7
Milazzo 6
Reggina 5
Sancataldese 4
Enna 3
Paternò 3
Ragusa 3
Acireale 1
Acr Messina -6 (14 punti di penalizzazione)