 Serie D, il giudice sportivo si "sveglia" e squalifica Trasciani

Simone Milioti

martedì 21 Ottobre 2025 - 18:30

Un errata corrige nel comunicato del giudice sportivo ha dato notizia della squalifica del difensore biancoscudato

MESSINA – “Per errato conteggio delle ammonizioni comminate”. Così nel comunicato ufficiale del giudice sportivo, dopo l’ottava giornata di campionato, la Lega Nazionale Dilettanti prova a porre rimedio a un errore grossolano. Nelle precedenti comunicazioni, anche a fronte di ammonizioni prese in campo, il conto relativo al giocatore Daniele Trasciani restava fermo a due. Tutto d’un tratto, chissà se segnalato, la Lega ha corretto l’errore e con un errata corrige ha comunicato che Trasciani è squalificato per la prossima gara, che sarà in casa contro Castrumfavara, in quanto ha raggiunto i cinque gialli e il compagno Francesco De Caro è a quota due ammonizioni.

Una svista dietro cui però non c’è nessuna volontà di danneggiare il Messina, visto che anche i nostri conti attribuivano a Trasciani più ammonizioni di quelle che effettivamente il giudice sportivo gli riconosceva ormai da settimane.

