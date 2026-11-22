La decima giornata di campionato vede Akademia sconfitta in trasferta in Piemonte, tre set in cui le locali sono state più ciniche nei momenti decisivi

Sconfitta per Messina in trasferta che chiude una settimana aperta con le vittorie in casa contro Melendugno e Altino cedendo in casa della vicecapolista Monviso. Partita che ha visto la Cosedil F3 Motors Akademia Messina giocarsela alla pari in tutti e tre i set, nel terzo ha addirittura condotto per buona parte del set, nei finali però le più esperte piemontesi, retrocesse dalla Serie A1, hanno gestito meglio aggiudicandosi la posta piena.

Coach Giovi manda in campo Ricci e Cicogna sulla diagonale palleggiatore opposto, in posto quattro Pistolesi ed Enneking, al centro Farina e Parini con De Nardi libero. Risponde Akademia di coach Barbieri con Guiducci in regia offensiva e Lindgren in posto due, a ricevere ed attaccare Bellia ed Henderson, al centro Quero e Franceschini con il capitano Elena Rolando libero a guidare la difesa.

Monviso – Akademia 3-0

Primo punto per Messina, le due squadre si equivalgono fino al 5 pari poi break per Monviso, Pistolesi allunga 9-6 e coach Barbieri chiede tempo. Sotto 14-10 Messina cambia la diagonale entrano in campo Colombano al palleggio e Peroni opposto, seguono cinque punti consecutivi di Messina con l’ace di Colombano che vale il sorpasso e la panchina di casa chiede tempo. Akademia resta pienamente in partita, coach Barbieri manda in campo anche Pegoraro per Franceschini che mura per il 20 pari. Le due squadre arrivano appaiate sul 23 pari, poi Bucciarelli regala il set point alle piemontesi, Messina non contrattacca efficacemente con Henderson e Pistolesi mette giù il pallone del 25-23.

Ad inizio secondo parziale l’equilibrio si interrompe sul 3-3, Monviso allunga con tre punti consecutivi sul 6-3. Lungo inseguimento delle siciliane che impattano sull’11 pari dopo tanti punti e coach Giovi ferma il gioco. Nuovo allungo delle locali sul 17-15 e coach Barbieri ci vuole ragionare su e chiede time out. L’aggancio non arriva anche se Messina più volte si porta ad una sola lunghezza, sul 23-21 la panchina ospite decide che è il momento di una piccola sosta. Al rientro Lindgren murata e ci sono i set point per Monviso, il primo viene annullato da Bellia, il secondo trasformato da Pistolesi.

Buon avvio di Messina nel terzo set che prova la fuga sull’1-3, la reazione delle locali che impattano sul 5-5. Akademia comunque vuole fare corsa di testa in questo parziale e torna avanti di tre punti 10-13 costringendo la panchina di casa a chiedere tempo. Farina mette in difficoltà la ricezione e dopo due ace per il 14 pari coach Barbieri ferma il gioco, dal 15-17 per Akademia arriva un contro parziale di 4-1 per le locali che passano in vantaggio e costringono la panchina siciliana ad esaurire i time out. Pegoraro fa momentaneamente 19 pari ma arriva l’allungo deciso delle locali che si conquistano cinque match point consecutivi, dopo due annullati Cicogna chiude set e partita per 25-21.

Tabellino

Parziali: 25-23, 25-22, 25-21.

Arbitri: Denise Galletti & Fabio Pasquali, Matteo Beuto (videocheck).

Monviso: Bosso, Modesti, Mennecozzi, Bucciarelli 5, De Nardi, Ribechi, Enneking 5, Parini 11, Farina 11, Bonansea, Pistolesi 16, Ricci 1, Lazda, Cicogna 13.

Allenatore: Andrea Giovi. Secondo: Claudio Basso.

Akademia: Gazzola, Peroni 6, Lindgren 7, Quero 12, Bellia 9, Henderson 4, Rolando, Pegoraro 7, Caruso, Franceschini 1, Colombano 1, Guiducci.

Allenatore: Leo Barbieri. Secondo: Fabio Collina.