Uno spazio riqualificato per chi frequenta l'università di Messina, e viene da ogni angolo del mondo, è stato appena inaugurato. Convenzione con i salesiani

MESSINA – Una nuova residenza universitaria a Messina. La struttura “Mamma Margherita”, appena riqualificata, è stata inaugurata nel complesso dell’Istituto teologico San Tommaso, puntando a ospitare studenti provenienti da tutto il mondo. Una residenza che conferma, insomma, la vocazione internazionale dell’università di Messina.

48 camere e 92 posti letto a disposizione di studenti UniMe provenienti da tutto il mondo

Già dal mese di agosto tempo gli studenti internazionali possono beneficiare degli alloggi in questa residenza, messi a disposizione gratuitamente dall’università grazie a una convenzione stipulata con i salesiani di Sicilia. L’assegnazione avviene tramite una convenzione tra Ersu e i salesiani di Sicilia, sulla base dell’Isee e dei criteri del diritto allo studio.

L’iniziativa è stata promossa dal prorettore al Diritto allo studio, Antonino Germanà, e dal dirigente del dipartimento amministrativo Affari generali, Daniele Piccione.

A inaugurare “Mamma Margherita” la rettrice di UniMe Giovanna Spatari e il cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma e arciprete della basilica papale di San Giovanni in Laterano, che ha poi benedetto la struttura, oltre al presidente dell’Ersu Alberto De Luca.

Fanno parte della residenza 48 camere e 93 posti letto, con cinque cucine. Allo sato attuale ci sono 92 studenti stranieri, da dodici nazioni, e uno italiano, iscritti alla facoltà di Teologia e ai corsi di laurea a Messina.

92 posti in due residenze delle Figlie del Divino Zelo

Mercoledì 25 novembre, invece, saranno presentate due residenze che, nel loro insieme, mettono a disposizione 92 posti letto, di proprietà delle Figlie del Divino Zelo.

La Residenza Universitaria Ostello dispone di 50 posti letto, distribuiti in 26 camere singole e 12 doppie, con un programma economico del valore di 998.300 euro. La Residenza Universitaria Annunziata conta invece 42 posti letto, distribuiti in 28 camere singole e 7 doppie, con un programma economico del valore di 838.572 euro.

Le Residenze dell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo hanno previsto interventi collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il valore complessivo dei due programmi economici ammonta a 1.836.872 euro.