Serie D. Risultati 11ª giornata e classifica girone I

Stop Nuova Igea Virtus in casa, il Milazzo cade a Savoia che raggiunge i barcellonesi in vetta al girone
Si ferma la Nuova Igea Virtus, 1-1 in casa contro la Gelbison, ne approfitta il Savoia che supera 2-0 il Milazzo tra le mura amiche e balza al comando del girone appaiando proprio i giallorossi tirrenici. Sospesa per maltempo Athletic Club Palermo contro Nissa per temporale nel capoluogo. Il Messina fallisce una buona occasione di recuperare punti in zona salvezza viste le concomitanti sconfitte di Ragusa (4-0 contro la Vigor Lamezia) e del Paternò (3-0 sul campo dell’Enna).
Risultati 11ª giornata
Athletic Club Palermo – Nissa (sospesa per maltempo)
Acireale – Reggina 1-1
Città di Gela – Sambiase 0-3
Enna – Paternò 3-0
Acr Messina – Vibonese 1-1
Nuova Igea Virtus – Gelbison 1-1
Sancataldese – CastrumFavara 2-1
Savoia – Milazzo 2-0
Vigor Lamezia – Ragusa 4-0
Classifica Serie C girone I
Nuova Igea Virtus 22
Savoia 22
Sambiase 19
Nissa 18*
Ac Palermo 16*
Vibonese 16
Milazzo 15
Vigor Lamezia 14
Enna 14
Gelbison 14
Gela 13
Castrumfavara 12
Reggina 12
Acireale 12
Sancataldese 11
Paternò 9
Ragusa 7
Acr Messina 3 (14 punti di penalizzazione)
*una partita in meno