Serie D. Tris Nuova Igea Virtus, Milazzo sconfitto di misura

domenica 21 Settembre 2025 - 18:30

I risultati e la classifica della terza giornata del girone I in Serie D

Castrumfavara – Milazzo 1-0
Gelbison – Nissa 1-2
Acr Messina – Gela 0-2
Nuova Igea Virtus – Acireale 3-0
Ragusa – Sambiase 1-2
Sancataldese – Athletic Club Palermo 1-1
Savoia – Paternò 4-1
Vibonese – Reggina 0-0
Vigor Lamezia – Enna 3-0

La classifica del girone I
Gela, Castrumfavara, Nuova Igea Virtus 7 punti
Vigor Lamezia 6
Ac Palermo, Vibonese, Savoia 5
Reggina, Sambiase, Nissa, Gelbison 4
Enna, Milazzo 2
Sancataldese, Acireale, Paternò, Ragusa 1
Acr Messina -10 (14 punti di penalizzazione)

