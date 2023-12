Serra in casa con 27 piante di cannabis e 5 kg di marijuana, arrestati una 38enne e un 19enne - Tempostretto

Pannelli isolanti, lampade termiche per il mantenimento del calore, una tubatura collegata ad un impianto idrico per l’irrigazione e svariati chili di fertilizzante per la semina

Ieri notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, una 38enne e un 19enne, presunti responsabili del reato di produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È stato l’insolito movimento di persone, note quali assuntori di droghe, cha ha dato origine all’attività investigativa dei Carabinieri che da tempo stavano monitorando l’abitazione dei due indagati, ritenendola una potenziale base di spaccio. Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, nella nottata, i militari dell’Arma hanno predisposto l’accesso nello stabile monitorato, per eseguire una perquisizione domiciliare. L’operazione si è rivelata da subito complicata dal momento che i due, prima di permettere l’ingresso dei militari, hanno temporeggiato con la verosimile intenzione di sottrarsi al controllo.

Poco dopo, i carabinieri sono riusciti a farsi aprire la porta d’ingresso ed accedere nell’appartamento. All’interno della casa, in un totale caos causato verosimilmente dai due inquilini nel tentativo di disfarsi della droga in loro possesso, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato un vano allestito in una vera e propria serra, realizzata con pannelli isolanti, lampade termiche per il mantenimento del calore, una tubatura collegata ad un impianto idrico per l’irrigazione e svariati chilogrammi di fertilizzante di vario genere utilizzato nella semina.

Trovati e sequestrati anche cinque kg di marijuana, 27 piante di cannabis, in gran parte frammentate in più parti, un bilancino di precisione e oltre 1.200 euro, ritenuti provento dell’illecita attività. Lo scarico del water era ostruito da parti di piante di cannabis e residui di marijuana, motivo per il quale hanno ipotizzato un precedente tentativo distruzione e disfacimento, presumibilmente messo in atto dai due indagati nel tentativo di depistare l’accertamento dei militari.

La marijuana e il residuo delle piante sono state inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Il 19enne e la 38enne sono stati invece arrestati e, su disposizione del giudice, al termine delle formalità di rito, portati al carcere di Messina Gazzi.