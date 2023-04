Servizi agli alunni disabili, 9 milioni di euro dalla Regione - Tempostretto

L’intero importo verrà erogato alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali che avevano richiesto un'integrazione delle risorse a disposizione

PALERMO – In arrivo dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali nove milioni di euro per i servizi di assistenza, autonomia, comunicazione, trasporto, convitto e semi-convitto agli alunni con disabilità delle scuole superiori di secondo grado della Sicilia. Questi ulteriori fondi che la Regione ha stanziato permetteranno di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni e di scongiurare l’eventuale interruzione di servizi pubblici essenziali che servono non solo a migliorare la qualità della vita dell’alunno disabile ma soprattutto a favorirne l’integrazione nel contesto scolastico. L’intero importo verrà erogato alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali, che avevano richiesto appunto un’integrazione delle risorse a disposizione per arrivare sino alla conclusione dell’anno scolastico, sulla base del numero degli alunni disabili assistiti.