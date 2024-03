Settimana mondiale del glaucoma. A Messina visite oculistiche gratuite nella sede dell’Uic

Visite l'11 e il 15 marzo, ecco come prenotarsi

MESSINA – Ogni anno, nel mese di marzo, l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (Iapb Italia Onlus), in collaborazione con le sezioni territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dedica una settimana per parlare del Glaucoma, il “ladro silenzioso della vista”.

Nei giorni 11 e 15 marzo, la sezione territoriale deIl’Unione italiana dei ciechi e degli Ipovedenti di Messina aprirà il proprio ambulatorio oculistico, operativo in Via Santa Cecilia, 98, isolato 115 per sottoporre a visita gratuita tutti coloro che si prenoteranno telefonando al numero 090 2938637. In occasione della celebrazione della settimana mondiale del glaucoma che si celebra dall’11 al 17 marzo 2024, Iapb ha predisposto degli opuscoli informativi che saranno distribuiti nei luoghi di interesse pubblico.

Si legge in un comunicato: “Spesso le pubbliche amministrazioni non riescono ad informare i cittadini su quelle che sono le gravissime conseguenze che questa patologia provoca all’occhio. I controlli oculistici si rendono necessari e dovrebbero essere frequenti. Nel campo della prevenzione, purtroppo sono pochissimi i fondi che lo Stato destina per cui, associazioni come Iapb e Uici impegnano tempo e fondi per cercare di salvaguardare la vista dei cittadini, attivando campagne di informazione scientifica. Nello specifico, parlando di glaucoma, è indispensabile cercare di contrastare l’evolversi di questa patologia che si diffonde in maniera silente”.