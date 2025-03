Sfregio alla targa di Beppe Alfano, “mio padre più scomodo da morto”

A Barcellona P. G., nella piazza dedicata al giornalista, la scritta è stato scoperta dai conduttori del podcast “Egoriferiti”. Il commento di Sonia Alfano

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Una scritta volgare. Un insulto proprio nella piazza dedicata a Beppe Alfano, giornalista ucciso dalla mafia. Uno sfregio. Un suca, scritto col pennarello, che potrebbe essere il frutto di un balordo ma che, a Barcellona Pozzo di Gotto, può assumere il significato di un oltraggio alla memoria del cronista. Lo sfregio alla targa toponomastica è stato scoperto dal regista Giuseppe Emanuele Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino, conduttori del podcast su YouTube e Spotify “Egoriferiti”. Da parte sua, Sonia Alfano, durante la registrazione dell’intervista che andrà online giovedì 13 marzo alle 21, ha sottolineato: “Mio padre fa più male da morto che da vivo. Mi dispiace per gli abitanti di Barcellona Pozzo di Gotto, non per me o mio padre. Quella scritta non è opera dei ragazzini, perché neanche lo conoscono. Non è la prima volta che accade qualcosa a quella targa. In passato è stata buttata giù e l’amministrazione non se ne era accorta”.

Sonia Alfano: “Una piccola parte di Barcellona non vuole la verità sull’omicidio di mio padre”

Insiste Sonia Alfano: “C’è una piccola parte di Barcellona che ha paura che emerga tutta la verità sull’omicidio di mio padre. Perché manderebbe in carcere personaggi importanti”.

“Non è normale –aggiungono Giuseppe Emanuele Cardinale e Vassily Sortino (nella foto in basso) – che debbano essere due podcaster a denunciare una scritta volgare sulla targa toponomastica dedicata a un eroe antimafia, aggiunta lì chissà da quanto tempo. È palese che in tanti hanno fatto finta di non vederla. Speriamo che le istituzioni di Barcellona Pozzo di Gotto, partendo dal sindaco Giuseppe Calabrò, stiano più attente a ciò che accade nella cittadina e ai veri simboli da non dimenticare mai”.

32 anni fa l’omicidio di Beppe Alfano

8 gennaio 1993. 32 anni fa si è consumato l’omicidio mafioso del giornalista e insegnante Beppe Alfano. Per “La Sicilia” e le emittenti locali Canale 10 e Tele News il suo impegno da cronista attento a ciò che avveniva dietro le quinte, nei luoghi sotterranei del potere criminale. Per la figlia Sonia, e l’avvocato Fabio Repici, non tutta la verità su quel delitto è emersa.

