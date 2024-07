Sharon Stone incanta Taormina: chiuderà il Film Festival ricevendo il Cariddi d’oro

L'attrice e produttrice sarà sul palco, tra gli altri, con Riccardo Antonaroli, Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano

TAORMINA – Tutto pronto alla grande chiusura della 70^ edizione del Taormina Film Festival. Stasera al Teatro Antico toccherà alla diva di Hollywood Sharon Stone ricevere dall’assessora regionale a Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, l’ambito Cariddi d’oro.

L’attrice e regista già dal pomeriggio di oggi si aggira per Taormina e c’è grande attesa per vederla sul palco del festival insieme al regista Riccardo Antonaroli, Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, interpreti della commedia sentimentale Finché notte non ci separi, in anteprima mondiale, ultima proiezione del Festival diretto da Marco Müller. Nel corso della serata verranno inoltre attribuiti i Premi del pubblico che, in una rassegna sempre più inclusiva, ha avuto la possibilità di esprimere il proprio voto al termine di ogni proiezione per ciascuna delle quattro sezioni previste nel Festival di quest’anno: “Gala”, “Officina Sicilia”, “Sicilia Ieri Oggi e Domani” e “Focus Mediterraneo”.