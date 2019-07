Si aggravano le condizioni di Maria Antonietta Rositani, bruciata viva dall'ex marito - Tempostretto

Sono peggiorate nella notte scorsa le condizioni di Maria Antonietta Rositani, ricoverata da 4 mesi al Policlinico di Bari, in seguito all’aggressione, avvenuta a Reggio Calabria da parte dell’ex marito Ciro Russo, evaso intenzionalmente dagli arresti domiciliari,nell’abitazione dei genitori di Ercolano quando il 12 marzo scorso tentò di ucciderla dopo aver cosparso con liquido infiammabile l’auto. La donna, nonostante le ustioni riuscì ad uscire dall’auto trovando riparo in un negozio. La scorsa notte, come dicevamo le sue condizioni si sono aggravate a causa di un blocco intestinale. Maria Antonietta Rositani è stata sottoposta immediatamente ad un intervento chirurgico dove tra l’altro sono subentrate complicazioni polmonari e ha avuto un blocco respiratorio. Allo stato attuale si trova in rianimazione in coma farmacologico.

Dario Rondinella