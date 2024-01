Si attende l’acqua in centro, di notte a Messina nord e nei villaggi

Dopo lo stop programmato, in corso di ripristino l'erogazione idrica. Intanto è attivo il Coc per fronteggiare i disagi

MESSINA – “L’erogazione idrica è in corso di ripristino già dalle prime ore di questa mattina da Contesse a Viale Europa. In tarda mattinata, riprenderà l’erogazione in centro città dal viale Europa a Piazza Castronovo. In nottata verrà ripristinata l’erogazione zona nord e villaggi collinari. Il Comune di Messina e Amam ringraziano la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione dimostrate durante i lavori”. Questo l’aggiornamento di Amam.

Fa sapere la società: “I lavori sulla condotta principale di Messina sono terminati già dalle prime ore del mattino, quindi in anticipo rispetto alle 24 ore previste. I lavori, che hanno impegnato un centinaio di tecnici e operai, hanno riguardato l’Acquedotto Fiumefreddo. In particolare, sia i torrenti Fiumedinisi e Savoca e sul fiume Alcantara, sia l’area in cui sono stati collegati i serbatoi di Montesanto 2 e Montesanto 1. In contemporaena, si è agito sugli impianti e reti le reti cittadine”.

In ogni caso, è attivo il Coc, Centro operativo comunale (nella foto in basso) fino alle 24, contattabile al numero telefonico 090-22866 per continuare a dare supporto alla cittadinanza.

Rubinetti fissi e autobotti mobili

I 4 rubinetti fissi si trovano presso la sede Amam di Viale Giostra – Ritiro, in zona Piazza Castronovo (all’incrocio tra Via Girolamo Savonarola e Via Onofrio Gabriele, sul Viale Europa pressi ospedale Piemonte e sul Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria all’incrocio con la via Michele Amari. Le 3 autobotti fisse, invece, stazionano alle rotatorie di Annunziata e Granatari e in piazza Fazio, a Camaro.

Altre 10, invece, risultano le autobotti mobili, in base alle necessità.

