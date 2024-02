Si chiude il calciomercato. Il Messina ha puntellato la squadra in tutti i reparti

Si è chiusa la finestra di riparazione, sei uscite e altrettanti innesti. Un mercato regionale e la speranza è che sia sufficiente per salvarsi

MESSINA – Il gong è arrivato alle ore 20 e se fino a ieri, con l’arrivo di Daniel Dumbravanu, difensore centrale, il mercato che il Messina voleva fare sembrava concluso, in quest’ultima giornata i tifosi sono rimasti col fiato sospeso circa la possibile partenza di Giuseppe Salvo verso Catanzaro. Il club giallorosso calabrese che milita in Serie B in queste settimane si è interessato molto al terzino della zona tirrenica messinese tanto che in serata in casa Messina, riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb, ci si è interessati a Francesc Zallu, terzino destro dell’Olbia chiaramente una mossa per coprirsi in caso di partenza di Salvo che però al momento non risulta e il mercato è ormai chiuso.

Ricapitolando il mercato del Messina in questa finestra invernale dopo l’uscita del portiere De Matteis è arrivato Piana, che tra l’altro esordirà proprio sabato contro la Virtus Francavilla in quanto Ermanno Fumagalli è squalificato. Due al posto di uno al centro della difesa con Ferrara e Darini che sono partiti ed è arrivato solo Dumbravanu. Ruolo per ruolo sulla fascia sinistra, via Tropea e dentro Zona, e a centrocampo fuori Buffa, negli ultimi mesi praticamente sempre fermo in infermeria, e al suo posto l’esperto Civilleri. Infine in attacco fuori Zammit, il feeling tra il maltese e il Messina non è mai sbocciato, e rinforzi nel reparto avanzato con Rosafio, già titolare fisso dal suo arrivo, e Signorile. Dei sei arrivati cinque sono in prestito, mentre il solo Civilleri arriva a titolo definitivo ma con contratto in scadenza a giugno. Non c’è stata una rivoluzione, ma solo degli interventi tampone da qui a giugno su alcuni ruoli scoperti e un rinforzo in ogni zona del campo.

I 24 calciatori in rosa per il Messina

Portieri: Ermanno Fumagalli.

Nuovo arrivo Edoardo Piana. Uscito in questa sessione Jacopo De Matteis.

Terzini: Damiano Lia, Giuseppe Salvo, Lino Ortisi.

Nuovo arrivo Samuele Zona. Uscito in questa sessione Lorenzo Tropea.

Centrali di difesa: Marco Manetta, Federico Pacciardi, Vincenzo Polito.

Nuovo arrivo Daniel Dumbravanu. Usciti in questa sessione Matteo Darini e Michele Ferrara.

Centrocampisti: Marco Firenze, Giulio Frisenna, Francesco Scafetta, Francesco Giunta, Domenico Franco.

Nuovo arrivo Marco Civilleri. Uscito in questa sessione Simone Buffa.

Attaccanti: Pierluca Luciani, Michele Emmausso, Marco Zunno, Carlo Cavallo, Vincenzo Plescia, Antonino Ragusa.

Nuovi arrivati Sabino Signorile e Marco Rosafio. Uscito in questa sessione Andrea Zammit.

Articoli correlati