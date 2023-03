Si è insediata a Palazzo Zanca la Commissione urbanistica comunale - Tempostretto

I 14 professionisti ricevuti dal sindaco Basile

MESSINA – Si è insediata ufficialmente stamani a Palazzo Zanca la nuova Commissione Urbanistica comunale. I quattordici professionisti, nominati con decreto del 10 marzo scorso, sono stati ricevuti dal sindaco Federico Basile unitamente al vicesindaco Salvatore Mondello. L’incontro è stata occasione per discutere dell’attività della Commissione quale organo consultivo dell’Amministrazione comunale relativamente alle tematiche inerenti il governo del territorio ed in particolare la pianificazione urbanistica. E in merito alle tematiche “ne siete appieno a conoscenza – ha detto il Sindaco Basile – e auspico che unitamente al coordinamento sotto il profilo politico del vicesindaco Mondello si proceda sinergicamente secondo gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione. Non posso che augurarvi – ha concluso Basile – buon lavoro”. La riunione è proseguita con una disamina che il vicesindaco Mondello sotto il profilo tecnico ha affrontato con il neo presidente della Commissione, l’architetto Dario La Fauci e i nuovi componenti: gli ingegneri Pasquale Latteo, Giuseppe Rando, Arturo Alonci, Daniela Ruggeri; gli architetti, Antonio Spanò, Catena Galasso, Mariavalentina Marchetta, Sergio La Spina, Sandro Salvatore Triolo; e il geologo Stefano Pellizzieri.