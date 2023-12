“Siamo tutti fortemente abili“. A Milazzo il convegno dell’Aipd

L’Associazione Italiana Persone Down proporrà a Milazzo un convegno sul tema della disabilità, con particolare attenzione al tema dello sport

MILAZZO – Disabilità e sport come forma di aggregazione e sviluppo personale. Sono questi i temi al centro del convegno “Siamo tutti fortemente abili” promosso dalla sezione di Milazzo e Messina dell’Associazione Italiana Persone Down (Aipd).

L’appuntamento è fissato per le 18.00 del 15 dicembre, presso il Centro Sociale in via San Marco 154 a Milazzo. Il convegno è patrocinato dal Comune di Milazzo e dall’Associazione “Divertiamoci Correndo”, dalla Fisdir, dalla “Lega Navale” di Milazzo, dal Cesv, dal comitato nazionale Fair Play e dal comitato para-olimpico della Federazione Ciclistica Italiana.

Al dibattito interverranno, tra gli altri, il vicepresidente Aipd Milazzo – Messina Pasquale Pianese, della delegata Regionale Fisdir Sicilia Roberta Cascio, di Deborah Orsa in qualità di presidente della commissione nazionale del ciclismo para-olimpico e di Francesco Fulci e Francesco Badessa per la Lega Navale di Milazzo.