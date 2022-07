Sicilia. Tra coalizione a rischio e 43mila iscritti, si vota per le presidenziali progressiste - Tempostretto

Fino alle 22 di oggi gli iscritti alla votazione online possono scegliere chi candidare come centrosinistra alla Regione tra Chinnici, Fava e Floridia

SICILIA – Presidenziali senza passione e senza slanci. Fino alle 22 di oggi gli iscritti alla votazione online, e in 32 postazioni in presenza, possono scegliere chi candidare come centrosinistra alla presidenza della Regione siciliana. La scelta è tra tra Chinnici, Fava e Floridia. Ma domina lo scetticismo sul futuro dell’alleanza dopo la crisi del governo Draghi. Una crisi innestata da Conte e il Movimento 5Stelle e poi cavalcata dalla destra. A Messina è stata allestita una postazione a Piazza Cairoli e si sono iscritte online 4763 persone. In totale, in Sicilia, sono 43.004 gli iscritti.

Nel 2012, nel segno dei gazebo e di una maggiore partecipazione, votarono 72mila iscritti. Una partecipazione dimezzata rispetto alle primarie precedenti ma pur sempre significativa.

In molti si domandano: quando il centrosinistra riuscirà a riaccendere gli entusiasmi dei suoi elettori e conquistarne di nuovi? Oggi alle primarie possono votare pure i sedicenni. Tuttavia, senza una politica orientata alle realtà giovanili, risulta difficile cambiare il corso delle cose.

Il voto online non accende gli entusiasmi

“Un sistema di registrazione online per alcuni farraginoso. Un partito, il Pd, spesso percepito solo come forza governativa a livello nazionale senza radicamento popolare. Un’alleanza fragilissima con il Movimento 5Stelle, resa precaria dalle ultime vicende a Roma. I tre candidati non sono stati considerati innovativi da molti di noi”: più di un militante del Pd, o comunque orientato a sinistra, si è lamentato in questo periodo, percependo la debolezza di queste primarie.

Barbagallo: “Una festa di partecipazione popolare”

Tuttavia, si dichiara soddisfatto il segretario regionale del Partito democratico, Anthony Barbagallo: “43.000 registrazioni superate. Dopo un’ora di voto (alle 9 di oggi, n.d.r.), superato il 10% di affluenza in tutta la Sicilia. Oggi è una grande festa di partecipazione popolare e di esercizio della democrazia. È bello poter votare al mio paese, Pedara, ai piedi del municipio, dove per tanti anni sono stato sindaco. Grazie a tutti per lo straordinario lavoro di squadra e, in particolare, a tutti i militanti del Pd che si sono mobilitati”.

Chinnici: “Sì al cambiamento per dare un futuro ai giovani”

L’europarlamentare Caterina Chinnici, palermitana e candidata del Partito democratico, insiste su un cambiamento possibile in Sicilia: “L’amore per questa terra, la voglia di contribuire al cambiamento: mettiamoci in gioco, la scelta del Pd è ricaduta su di me, sono una persona che vuole autenticamente impegnarsi per questa terra. Sono una persona che non si fa delineare da steccati di partito, la candidatura è rivolta a tutti i siciliani. Sono per i siciliani che vogliono il cambiamento. Noi dobbiamo dare ai giovani il futuro e io ci credo. Mi farò carico dei problemi con determinazione. Stileremo un programma concreto, pochi proclami ma proposte per risolvere i problemi e dare un contributo a questa terra”.

Fava: “Basta testimonianza, questa terra va cambiata”

Sottolinea Claudio Fava, deputato regionale, giornalista e scrittore catanese sostenuto da da movimento “100 passi” e Articolo Uno: “Oggi non ho più voglia di testimoniare. Questa terra va affrontata, raccolta, raccontata. E soprattutto cambiata. Raccontarla e basta non serve più. Non mi sono lanciato per una corsa picaresca e solitaria, in libertà. Quelle sono le corse più facili, che ti offrono più spazi. Sono, invece, al servizio di una visione, di una causa comune, che non riguarda le ragioni di Pd, M5S o Articolo Uno o Sinistra italiana. C’è una Sicilia, oltre questi partiti, che nemmeno immaginiamo. Una Sicilia che ha bisogno di essere rappresentata e investita di funzioni di governo. Ci sono centinaia di associazioni che hanno interpretato la politica migliore. Di tutto questo ci dobbiamo fare carico ed è la ragione per cui io mi candido”.

Floridia: “Il campo progressista reggerà in Sicilia e l’obiettivo è sconfiggere le destre”

Per la messinese Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione fino a pochi giorni fa e senatrice del M5S, l’alleanza del campo progressista reggerà, anche se lo scontro nazionale tra Letta e Conte non promette nulla di buono: “La situazione a Roma non ha influito, né influirà, sul percorso democratico che abbiamo intrapreso in Sicilia per la scelta del candidato presidente della Regione Siciliana per il campo progressista. Abbiamo costruito un percorso negli anni che ci permette di restare ancorati a un progetto comune e io sarò sempre garante e custode di questo prezioso cammino comune. Il nostro vero obiettivo è sconfiggere le destre per dare ai cittadini siciliani una sana alternativa di governo, per dare ai cittadini risposte e soluzioni, riferimenti istituzionali attenti ai loro bisogni. Il nostro obiettivo è allontanare l’isola dai fallimenti del governo di Musumeci”.

Gli iscritti alle presidenziali siciliane del centrosinistra

Ecco i numeri degli iscritti online:

Palermo 9306

Catania 8369

Messina 4763

Agrigento 4275

Ragusa 3570

Siracusa 3496

Caltanissetta 3421

Trapani 3305

Enna 2499

Totale complessivo 43004

Ecco i dati in provincia

PALERMO – Palermo 4145

GELA – Caltanissetta 1867

MESSINA – Messina 1597

CATANIA – Catania 1578

RAGUSA – Ragusa 1217

SIRACUSA – Siracusa 1121

SCIACCA – Agrigento 773

MARSALA – Trapani 765

BAGHERIA – Palermo 752

CALTANISSETTA – Caltanissetta 598

PEDARA – Catania 562

LICATA – Agrigento 542

MODICA – Ragusa 541

ACIREALE – Catania 468

TROINA – Enna 448

VITTORIA – Ragusa 420

CALTAGIRONE – Catania 418

ENNA – Enna 418

CARINI – Palermo 409

TRAPANI – Trapani 401

FAVARA – Agrigento 400

TERMINI IMERESE – Palermo 397

MELILLI – Siracusa 385

AGRIGENTO – Agrigento 379

MISTERBIANCO – Catania 359

MAZARA DEL VALLO – Trapani 355

ADRANO – Catania 346

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Messina 345

ALCAMO – Trapani 344

BARRAFRANCA – Enna 342

GRAVINA DI CATANIA – Catania 318

SALEMI – Trapani 294

PORTO EMPEDOCLE – Agrigento 291

MILAZZO – Messina 291

MONREALE – Palermo 290

AUGUSTA – Siracusa 285

PATERNO’ – Catania 281

COMISO – Ragusa 279

FLORIDIA – Siracusa 278

POZZALLO – Ragusa 270

PETRALIA SOPRANA – Palermo Palermo 266

SAN CATALDO – Caltanissetta 244

CENTURIPE – Enna 236

SCICLI – Ragusa 232

ERICE – Trapani 220

PALMA DI MONTECHIARO – Agrigento 210

CANICATTI’ – Agrigento 203

LENTINI – Siracusa 200

PARTINICO – Palermo 195

PIAZZA ARMERINA – Enna 194

BRONTE – Catania 191

TREMESTIERI ETNEO – Catania 187

NICOSIA – Enna 186

CARLENTINI – Siracusa 180

VENETICO – Messina 177

ISPICA – Ragusa 177

RANDAZZO – Catania 175

VALDERICE – Trapani 174

POLIZZI GENEROSA – Palermo 172

PALAGONIA – Catania 168

BIANCAVILLA – Catania 167

MARINEO – Palermo 166

ZAFFERANA ETNEA – Catania 158

TRECASTAGNI – Catania 155

GRAMMICHELE – Catania 152

TORREGROTTA – Messina 152

BIVONA – Agrigento 151

LEONFORTE – Enna 151

CASTELVETRANO – Trapani 151

ACI CATENA – Catania 149

MASCALUCIA – Catania 149

PRIOLO GARGALLO – Siracusa 149

CASTELDACCIA – Palermo 147

SCORDIA – Catania 143

SPADAFORA – Messina 143

ROSOLINI – Siracusa 142

CORLEONE – Palermo140

SANT’AGATA LI BATTIATI – Catania 134

ACI SANT’ANTONIO – Catania 133

BELPASSO – Catania 133

SOMMATINO – Caltanissetta 131

CHIARAMONTE GULFI – Ragusa 128

AVOLA – Siracusa 124

ACI CASTELLO – Catania 121

SANTA TERESA DI RIVA – Messina 121

GIARRE – Catania 120

SAVOCA – Messina 116

PIEDIMONTE ETNEO – Catania 115

RIPOSTO – Catania 115

SAN GIOVANNI LA PUNTA – Catania 113

CANICATTINI BAGNI – Siracusa 109

ACATE – Ragusa 107

PACHINO – Siracusa 106

NISCEMI – Caltanissetta 102

MISILMERI – Palermo 101

SORTINO – Siracusa 101

CAPO D’ORLANDO – Messina 100

PACE DEL MELA – Messina 100

LINGUAGLOSSA – Catania 99

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Trapani 98

SAN PIETRO CLARENZA – Catania 96

ROMETTA – Messina 96

RAMACCA – Catania 94

TORRETTA – Palermo 91

SANTA CROCE CAMERINA – Ragusa 91

PALAZZOLO ACREIDE – Siracusa 91

AGIRA – Enna 90

CINISI – Palermo 90

SAN GREGORIO DI CATANIA – Catania 89

SANT’AGATA DI MILITELLO – Messina 89

CASTELLANA SICULA – Palermo 88

ALTOFONTE – Palermo 87

LERCARA FRIDDI – Palermo 85

VIAGRANDE – Catania 81

CAMPOBELLO DI MAZARA – Trapani 81

RIESI – Caltanissetta 79

GIOIOSA MAREA – Messina 79

RIBERA – Agrigento 77

NOTO – Siracusa 77

NIZZA DI SICILIA – Messina 75

CERDA – Palermo 75

CASTELTERMINI – Agrigento 74

MAZZARINO – Caltanissetta 74

MISTRETTA – Messina 74

REALMONTE – Agrigento 73

VILLABATE – Palermo 72

GIARRATANA – Ragusa 72

MENFI – Agrigento 71

PIANA DEGLI ALBANESI – Palermo 71

CATENANUOVA – Enna 67

PIETRAPERZIA – Enna 67

PALAZZO ADRIANO – Palermo 67

SANTA FLAVIA – Palermo 67

MOTTA SANT’ANASTASIA – Catania 66

BUTERA – Caltanissetta 65

MONFORTE SAN GIORGIO – Messina 65

TRABIA – Palermo 65

CAMPOBELLO DI LICATA – Agrigento 62

PATTI – Messina 62

CAPACI – Palermo 62

CEFALU’ – Palermo 62

TERRASINI – Palermo 62

VILLAFRANCA TIRRENA – Messina 61

SAMBUCA DI SICILIA – Agrigento 60

SAN CONO – Catania 60

ALESSANDRIA DELLA ROCCA – Agrigento 59

MASCALI – Catania 59

CASTELBUONO – Palermo 58

SANTA ELISABETTA – Agrigento 57

ISOLA DELLE FEMMINE – Palermo 57

NICOLOSI – Catania 56

SANTA MARIA DI LICODIA – Catania 56

ALTAVILLA MILICIA – Palermo 56

RAFFADALI – Agrigento 55

MONTEDORO – Caltanissetta 55

LIPARI – Messina 55

AIDONE – Enna 54

TAORMINA – Messina 52

SOLARINO – Siracusa 51

BURGIO – Agrigento 50

SAN FILIPPO DEL MELA – Messina 50

CONTESSA ENTELLINA – Palermo 50

REGALBUTO – Enna 48

PARTANNA – Trapani 48

FIUMEFREDDO DI SICILIA – Catania 47

BELMONTE MEZZAGNO – Palermo 47

NARO – Agrigento 46

CALATABIANO – Catania 46

ASSORO – Enna 46

SAN GIOVANNI GEMINI – Agrigento 45

SANTA VENERINA – Catania 45

PACECO – Trapani 45

CALATAFIMI SEGESTA – Trapani 44

PANTELLERIA – Trapani 44

SICULIANA – Agrigento 43

MONTALLEGRO – Agrigento 42

RAVANUSA – Agrigento 42

CALASCIBETTA – Enna 42

SANT’ANGELO DI BROLO – Messina 41

POLLINA – Palermo 41

GIBELLINA – Trapani 41

CATTOLICA ERACLEA – Agrigento 40

PETROSINO – Trapani 40

RACALMUTO – Agrigento 39

VALGUARNERA CAROPEPE – Enna 39

BROLO – Messina 39

TERME VIGLIATORE – Messina 39

GROTTE – Agrigento 38

VALVERDE – Catania 38

BORGETTO – Palermo 38

JOPPOLO GIANCAXIO – Agrigento 37

LICODIA EUBEA – Catania 37

FICARAZZI – Palermo 37

CAMPOFELICE DI ROCCELLA – Palermo 36

MONTEROSSO ALMO – Ragusa 36

CALTABELLOTTA – Agrigento 35

MUSSOMELI – Caltanissetta 35

SAPONARA – Messina 35

GANGI – Palermo 35

MEZZOJUSO – Palermo 35

MONTEVAGO – Agrigento 34

MILENA – Caltanissetta 34

SANTA MARGHERITA DI BELICE – Agrigento 33

MIRABELLA IMBACCARI – Catania 33

MONTELEPRE – Palermo 33

VILLAFRATI – Palermo 33

FERLA – Siracusa 33

SERRADIFALCO – Caltanissetta 32

CIMINNA – Palermo 32

SANTA NINFA – Trapani 31

CAMMARATA – Agrigento 30

SANTO STEFANO QUISQUINA – Agrigento 30

GIARDINI NAXOS – Messina Messina 30

PETRALIA SOTTANA – Palermo 30

CESARO’ – Messina 29

FAVIGNANA – Trapani 29

LAMPEDUSA E LINOSA – Agrigento 28

RAGALNA – Catania 28

VIZZINI – Catania 28

SUTERA – Caltanissetta 27

CHIUSA SCLAFANI – Palermo 27

RADDUSA – Catania 26

TORTORICI – Messina 26

CASTRONOVO DI SICILIA – Palermo 26

SAN CIPIRELLO – Palermo 26

CUSTONACI – Trapani 26

ARAGONA – Agrigento 25

GALATI MAMERTINO – Messina 25

SAN VITO LO CAPO – Trapani 25

CIANCIANA – Agrigento 24

GAGLIANO CASTELFERRATO – Enna 24

VILLAROSA – Enna 24

CALTAVUTURO – Palermo 24

SAN GIUSEPPE JATO – Palermo 24

BUSCEMI – Siracusa 24

DELIA – Caltanissetta 23

MILITELLO IN VAL DI CATANIA – Catania 23

SAN PIER NICETO – Messina 23

CASTEL DI IUDICA – Catania 22

ACQUEDOLCI – Messina 22

CAPRI LEONE – Messina 22

FURNARI – Messina 22

SANTA LUCIA DEL MELA – Messina 22

ISNELLO – Palermo 22

MINEO – Catania 20

ANTILLO – Messina 20

PRIZZI – Palermo 20

FRANCOFONTE – Siracusa 20

ROCCALUMERA – Messina 19

SANT’ALESSIO SICULO – Messina 19

BOLOGNETTA – Palermo 19

VICARI – Palermo 19

CAMPOROTONDO ETNEO – Catania 18

SAN MICHELE DI GANZARIA – Catania 18

MOTTA D’AFFERMO – Messina 18

LUCCA SICULA – Agrigento 17

ALIMINUSA – Palermo 17

ACI BONACCORSI – Catania 16

CAPIZZI – Messina 16

VALDINA – Messina 16

BALESTRATE – Palermo 16

VALLEDOLMO – Palermo 16

VITA – Trapani 16

SAN BIAGIO PLATANI – Agrigento 15

SANTA MARINA SALINA – Messina 15

SINAGRA – Messina 15

ROCCAPALUMBA – Palermo 15

CASTIGLIONE DI SICILIA – Catania 14

NISSORIA – Enna 14

FRANCAVILLA DI SICILIA – Messina 14

PIRAINO – Messina 14

BISACQUINO – Palermo 14

CAMPOFRANCO – Caltanissetta 13

SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Messina 13

SCALETTA ZANCLEA – Messina 13

CACCAMO – Palermo 13

TRAPPETO – Palermo 13

MISILISCEMI – Trapani 13

COMITINI – Agrigento 12

MARIANOPOLI – Caltanissetta 12

CEFALA’ DIANA – Palermo 12

CAMASTRA – Agrigento 11

SANT’ALFIO – Catania 11

CASTEL DI LUCIO – Messina 11

FALCONE – Messina 11

ITALA – Messina 11

TORRENOVA – Messina 11

TUSA – Messina 11

SALAPARUTA – Trapani 11

RESUTTANO – Caltanissetta 10

MANIACE – Catania 10

CARONIA – Messina 10

CASALVECCHIO SICULO – Messina 10

CASTELL’UMBERTO – Messina 10

FRAZZANO’ – Messina 10

NASO – Messina 10

ALIA – Palermo 10

BAUCINA – Palermo 10

CAMPOREALE – Palermo 10

SCIARA – Palermo 10

CASTROFILIPPO – Agrigento 9

VALLELUNGA PRATAMENO – Caltanissetta 9

MAZZARRONE – Catania 9

FICARRA – Messina 9

FURCI SICULO – Messina 9

ROCCAFIORITA – Messina 9

COLLESANO – Palermo 9

VENTIMIGLIA DI SICILIA – Palermo 9

MALETTO – Catania 8

MILO – Catania Catania 8

ALCARA LI FUSI – Messina 8

SAN PIERO PATTI – Messina 8

ALIMENA – Palermo 8

CAMPOFIORITO – Palermo 8

GIULIANA – Palermo 8

LASCARI – Palermo 8

ROCCAMENA – Palermo 8

BUCCHERI – Siracusa 8

CALAMONACI – Agrigento 7

ALI’ TERME – Messina 7

GAGGI – Messina 7

GUALTIERI SICAMINO’ – Messina 7

USTICA – Palermo 7

CASSARO – Siracusa 7

VILLALBA – Caltanissetta 6

CERAMI – Enna 6

CASTROREALE – Messina 6

LETOJANNI – Messina 6

LIBRIZZI – Messina 6

RACCUJA – Messina 6

REITANO – Messina 6

RODI’ MILICI – Messina 6

SAN MARCO D’ALUNZIO – Messina 6

TRIPI – Messina 6

GIARDINELLO – Palermo 6

MONTEMAGGIORE BELSITO – Palermo 6

BUSETO PALIZZOLO – Trapani 6

LENI – Messina 5

LIMINA – Messina 5

MERI’ – Messina 5

ROCCAVALDINA – Messina 5

SCILLATO – Palermo 5

PORTOPALO DI CAPO PASSERO – Siracusa 5

SANTA CATERINA VILLARMOSA – Caltanissetta 4

LONGI – Messina 4

MALFA – Messina 4

MIRTO – Messina 4

OLIVERI – Messina 4

PAGLIARA – Messina Messina 4

PETTINEO – Messina Messina 4

SAN FRATELLO – Messina Messina 4

SAN TEODORO – Messina Messina 4

SANTA CRISTINA GELA – Palermo Palermo 4

SANT’ANGELO MUXARO – Agrigento Agrigento 3

VILLAFRANCA SICULA – Agrigento Agrigento 3

SPERLINGA – Enna Enna 3

FLORESTA – Messina Messina 3

MAZZARRA’ SANT’ANDREA – Messina Messina 3

MONTALBANO ELICONA – Messina Messina 3

BLUFI – Palermo Palermo 3

GERACI SICULO – Palermo Palermo 3

GODRANO – Palermo Palermo 3

POGGIOREALE – Trapani Trapani 3

CONDRO’ – Messina Messina 2

GRANITI – Messina Messina 2

MONTAGNAREALE – Messina Messina 2

UCRIA – Messina Messina 2

CAMPOFELICE DI FITALIA – Palermo Palermo 2

BOMPENSIERE – Caltanissetta Caltanissetta 1

ALI’ – Messina Messina 1

BASICO’ – Messina Messina 1

CASTELMOLA – Messina Messina 1

FIUMEDINISI – Messina Messina 1

FORZA D’AGRO’ – Messina Messina 1

MALVAGNA – Messina Messina 1

MANDANICI – Messina Messina 1

NOVARA DI SICILIA – Messina Messina 1

SAN SALVATORE DI FITALIA – Messina Messina 1

SANTA DOMENICA VITTORIA – Messina Messina 1

BOMPIETRO – Palermo Palermo 1

GRATTERI – Palermo Palermo 1

SAN MAURO CASTELVERDE – Palermo Palermo 1

SCLAFANI BAGNI – Palermo Palermo 1

ACQUAVIVA PLATANI – Caltanissetta Caltanissetta 0

FONDACHELLI-FANTINA – Messina Messina 0

GALLODORO – Messina Messina 0

MILITELLO ROSMARINO – Messina Messina 0

MOIO ALCANTARA – Messina Messina 0

MONGIUFFI MELIA – Messina Messina 0

MOTTA CAMASTRA – Messina Messina 0

ROCCELLA VALDEMONE – Messina 0



Totale 43004

