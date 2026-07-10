Meteo: ostro moderato nello Stretto ma da domenica aumenta l’afa

Ecco le temperature nel Messinese nei prossimi giorni e quando arriverà un po' d'instabilità

Mentre una nuova e intensa ondata di calore interessa l’Europa centro-occidentale, da noi l’estate presenterà caratteristiche mediterranee, nonostante un ritorno a condizioni maggiormente afose, già da domani. Il fine settimana si preannuncia caldo, stabile e pienamente soleggiato su Messina e gran parte della sua provincia, con temperature che si manterranno su valori estivi. L’anticiclone continuerà a dominare la scena, garantendo cieli sereni o poco nuvolosi per la maggior parte del tempo. Solo domenica un po’ d’instabilità si inizierà a vedere, nelle ore pomeridiane, sulle aree interne della provincia, fra i monti Nebrodi e i Peloritani.

Sabato 11 luglio 2026

Ci attende una giornata tipicamente estiva. Le temperature massime sono attese tra i +29°C e i +32°C nelle zone costiere e urbane, con picchi superiori nelle zone vallive più interne della provincia. Il caldo risulterà però mitigato lungo lo Stretto di Messina, grazie a una moderata ventilazione di ostro (il vento che spira da sud), che soffierà con intensità tra il debole e il moderato.

Questo vento renderà il mare increspato o localmente mosso sullo Stretto, regalando un po’ di refrigerio alle località rivierasche da Messina a Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Le brezze marine saranno più sensibili nel pomeriggio, rendendo la percezione del caldo più sopportabile rispetto alle zone più interne. Il vento da Sud potrà creare qualche piccolo fastidio alla navigazione da diporto nello Stretto e nel tratto di Mar Tirreno antistante Capo Peloro, mentre il Tirreno e lo Ionio si presenteranno poco mossi.

Domenica 12 luglio 2026

Anche domenica il quadro resterà simile, con il vento di Ostro ancora presente. Dalla tarda mattinata di domenica è previsto un cambio di regime, con le correnti ruoteranno da Nord, convogliando aria più umida proveniente dal Tirreno, caldissimo in superficie.

L’umidità relativa salirà notevolmente, facendo aumentare l’afa, soprattutto nel pomeriggio e in serata, quando la sensazione termica potrà risultare più fastidiosa nonostante le temperature non subiscano un aumento significativo. Durante le ore pomeridiane, pero, attenzione ai temporali di calore che si svilupperanno sui rilievi dei Nebrodi e dei Peloritani. Si tratterà di fenomeni locali e di breve durata, tipici del riscaldamento diurno estivo. Questi temporali non dovrebbero interessare la fascia costiera, né il centro di Messina, che rimarranno all’asciutto sotto il sole.

Tendenza per la prossima settimana

Da lunedì 13 luglio 2026 il caldo si inizierà a sentire pesantemente anche sul Messinese, anche se in città l’alta umidità relativa, pur contenendo la salita delle temperature dell’aria, renderà il clima molto opprimente, accrescendo un po’ il disagio fisico. Ma nulla a che vedere con quanto atteso in Sardegna e sul Nord Italia, dove la calura picchierà davvero duro. Poi sulla durata del caldo ci sono molti dubbi. Alcuni modelli, come ECMWF, prevede anche l’ingresso di una piccola saccatura, capace di determinare anche dell’instabilità. Ma di questo ne parleremo la prossima settimana, in attesa di conferme.