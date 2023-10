Sicily Bvs, coach Zappalà: "Un anno di sofferenza, sapevamo di dover lottare" - Tempostretto

Al via il torneo di serie B maschile di pallavolo. Turno di riposo per la Sicily che scenderà in campo domenica 15 ottobre nell'esordio in casa contro l'Aquila Bronte. Zappalà: "Obiettivo rimane la salvezza"

VILLAFRANCA TIRRENA – Prima settimana di ottobre e nuovo inizio per il torneo nazionale di pallavolo di serie B maschile che, nel fine settimana, vivrà l’avvio della stagione 2023/24. Non scenderà in campo la Sicily Bvs di coach Zappalà che osserverà il previsto turno di riposo; un motivo in più per testare ulteriormente i meccanismi in vista dell’esordio casalingo di domenica 15 ottobre contro l’Aquila Bronte. Un’occasione potrebbe arrivare da un allenamento congiunto in programma con il Volley Valley, club etneo di serie C.

Coach Zappalà: “Obiettivo rimane la salvezza”

Intanto, nella settimana scorsa la squadra si è messa alla prova misurandosi in due allenamenti congiunti contro i giovani dell’Intermedia Volley in casa, formazione di Spadafora che giocherà la prossima Serie C, e qualche giorno dopo in una partita amichevole contro i pari categoria nel girone I di Serie B del Papiro Volley Fiumefreddo in trasferta.

Coach Luciano Zappalà

Al di là del risultato positivo, 6-0 contro Spadafora, e negativo, 0-5 contro Fiumefreddo, i due test sono serviti a coach Zappalà per fare il punto dopo ormai più di un mese di lavoro: “Se devo essere realistico posso affermare che siamo una squadra da bassa classifica, il nostro obiettivo rimane la salvezza anche se non sarà così semplice da ottenere. Paghiamo lo scotto di essere una squadra inesperiente, sarà quindi un anno di sofferenza, ma sapevamo di dover lottare”. L’obiettivo per la Sicily Bvs sarà evitare l’ultimo posto, far crescere la squadra e far fare esperienza ai giocatori.

Una fase dell’allenamento congiunto contro l’Intermedia Volley

