Sicobit, il sindaco di Savoca: "Disponibili ad un confronto per tutelare i lavoratori" - Tempostretto

Massimo Stracuzzi ha chiesto ai sindacati di fissare un incontro. Il 21 settembre udienza al Cga

SAVOCA – Il sindaco del Comune di Savoca, Massimo Stracuzzi, è intervenuto sulla vicenda Sicobit, dichiarandosi disponibile ad un confronto con i sindacati e gli altri soggetti coinvolti, “pur essendo – ha specificato – i margini della controversia rigorosamente individuati dalle decisioni giurisdizionali e dalla destinazione urbanistica del sito in cui sorge lo stabilimento”. “Già da giorni – ha spiegato Stracuzzi – ho formalmente chiesto alla Fillea Cgil di comunicare una data al fine di incontrarci, insieme agli altri soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda, per un’analisi della questione. Auspico che, a breve, il segretario Mario Mancini renda noto il giorno, in quanto comprendo le preoccupazioni degli operai che, all’esito del giudizio del Consiglio di Giustizia Amministrativa, potrebbero rimanere senza occupazione”.

La vicenda giudiziaria

La querelle ha avuto origine nel maggio 2021, quando la Città Metropolitana di Messina ha emanato un provvedimento di rigetto della richiesta da parte della Sicobit di unificare e concentrare nell’Autorizzazione Unica Ambientale le autorizzazioni relative agli impianti presenti nel comune di Savoca, obbligando contestualmente al fermo dell’attività lavorativa.

La società ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tar di Catania che con sentenza ha rigettato il ricorso. I legali della Sicobit hanno quindi chiesto al Consiglio di Giustizia Amministrativa la riforma della sentenza e l’udienza si svolgerà il prossimo 21 settembre. Nelle more, lo stesso Cga ha cautelativamente sospeso la sentenza impugnata nell’attesa della definizione di merito.

“Da sindaco del Comune di Savoca, in relazione a quelle che sono le competenze istituzionali del Comune – ha concluso Massimo Stracuzzi – ho sempre offerto la disponibilità al dialogo ma reputo necessario il coinvolgimento degli altri attori della vicenda al fine di trovare, ove possibile, una soluzione univoca a tutela dei lavoratori”.

Articoli correlati