Sicurezza dei torrenti, dal Comune 600mila euro ma non bastano

Messina. La Giunta attinge al Fondo di riserva ma serve 1 milione e mezzo

MESSINA – Non solo il torrente Zafferia, con la sua recente esondazione. Ci sono 74 torrenti a Messina che richiedono una manutenzione straordinaria. Il tema è stato affrontato ieri in Commissione a Palazzo Zanca. E, in assenza di un budget immediato a disposizione dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, la Giunta Basile ha deciso di utilizzare 600mila euro, dal fondo di riserva, per intervenire prima possibile nei casi più urgenti. Dai rifiuti alla vegetazione in eccesso, sono tanti gli interventi necessari. E per il Dipartimento Ambiente del Comune di Messina ci vorrebbe circa 1 milione e mezzo per metterli in sicurezza tutti.

Così si era espresso l’assessore Francesco Caminiti nel gennaio 2024: “A parte qualche piccolo intervento nella zona nord in fase di completamento, sono stati realizzati tutti i lavori previsti. Sono stato ripristinati alvei dissestati, bonificati i torrenti dall’immondizia e tutto il resto. Devono essere installate alcune telecamere previste nell’appalto ma sostanzialmente i lavori sono stati completati”. Ma la manutenzione non può che essere costante e di questo hanno parlato ieri in Commissione l’ingegnere Antonino De Salvo e il geometra Letterio Rodilosso, responsabili del procedimento, suddiviso in quattro lotti.

Di sicuro, dalla Regione siciliiana, sul piano dei fondi a disposizione, si attendono risposte più significative.

