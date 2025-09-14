 "Sicuri fin dall'inizio": un corso sulla prevenzione deli incidenti in età pediatrica per i neogenitori

domenica 14 Settembre 2025 - 11:00

Soffocamento, incidenti, febbre: al Policlinico due giorni dedicati ai bambini e a conoscenze che possono salvare la loro vita

MESSINA – In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente la neonatologia dell’AOU G. Martino, diretta dal dottor Alessandro Arco, ha organizzato per martedì 16, alle ore 16, e per mercoledì 17 settembre, alle ore 14:30, al padiglione NI (piano 5) due eventi di divulgazione scientifica. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che si prendono cura dei bambini, ma in particolare ai neogenitori con figli tra 0 e 4 anni, nonni e operatori di scuole dell’infanzia e asili nido.

Dal soffocamento a febbre e incidenti

Si tratta di due incontri, organizzati nell’ambito del progetto “Prevenzione degli incidenti in età pediatrica (0-18 anni)” del Piano Sanitario Nazionale coordinato dai dottori Alessandro Arco e Francesco De Luca, a supporto del Piano Regionale di Prevenzione. L’obiettivo è affrontare, ma soprattutto saper prevenire, piccole e grandi emergenze dell’infanzia. Saranno distribuite brochure e informazioni sugli incidenti in età pediatrica e presentati due progetti: “Nasciamo” e “Prevenzione degli incidenti in età pediatrica”. Saranno illustrati i principi fondamentali della sicurezza del neonato e del bambino, con un focus su come riconoscere e gestire situazioni critiche come il soffocamento, la febbre alta e gli incidenti domestici.

L’evento è gratuito. Si tratta di un’opportunità preziosa per acquisire conoscenze che possono fare la differenza nel salvare una vita e contribuire a costruire un ambiente più sicuro per i bambini.

