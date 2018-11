Taormina "ambasciata" della legalità, esperti a convegno

TAORMINA - "Legalità ai tempi nostri" è stato il tema di un interessante convegno che si è svolto nella sala consiliare di Palazzo dei Giurati. Si è trattato di un vero e proprio abbraccio della "città del Centauro" a Nicolò Mannino (il "professore antimafia") e Salvatore Sardisco, ideatori del "Parlamento della legalità internazionale" di cui potrebbe essere presto ambasciata proprio la cittadina simbolo del turismo isolano. L'Iniziativa, spinta dall'associazione "Aiace" e dalla "Pro loco", in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale, ha registrato una notevolissima partecipazione. Particolarmente seguiti gli interventi di Lucia Gaberscek (presidente del civico consesso), Mario Bolognari (sindaco di Taormina), Gaetano Caliri (presidente Pro loco), Carlo Turchetti (presidente onorario Pro Loco, autore di un sapiente intervento sul ruolo dell'associazionismo) e Franz Buda (presidente nazionale Aiace e storico). Il momento è stato anche l'occasione per indicare soci onorari del parlamento personaggi illustri della città come Bolognari, Buda e Carmelo Cavallaro (ex comandante della Polfer di Taormina attuale rappresentante dell'Anps). Ha moderato i lavori il giornalista, Mauro Romano. Presenti in sala l’ ex senatore Nino Strano, Giuseppe Spartà, (intenso promotore dell'iniziativa), Alberto Maugeri e Sergio Spadoni.