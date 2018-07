Ripartire dal Sud: l’imperativo di Labdem Sicilia, Calabria e Puglia

Il 7 Luglio 2018 dalle ore 9,30 alle ore 16,30 le Associazioni Labdem Sicilia, Labdem Calabria e Labdem Puglia promuovono un incontro sul tema “ La Democrazia di fronte alla sfida populista. Ripartire dal Sud in difesa di meriti e bisogni”.

“E’ necessario chiedersi – si legge in un documento - se le attuali classi dirigenti liberali e socialdemocratiche siano state in grado di indicare nei governi nazionali ed in Europa proposte credibili e/o leggibili sia rispetto alla globalizzazione sia rispetto al populismo ed al sovranismo; se per riprendere il contatto con gli elettori non sia necessario ripartire dalla rivisitazione dei principi e dei valori del socialismo democratico e nel contempo considerare se l’attuale “forma Partito” sia sufficiente ed adeguata o sia necessario prevedere altre e più aggiornate forme di coinvolgimento organizzativo e politico del diffuso mondo dell’associazionismo di sinistra; rispondere alla domanda generalizzata, allo stato assolutamente insoddisfatta, sulla necessità di ricostruire nei territori un Partito realmente radicato e classi dirigenti fortemente motivate che ne siano la espressione ponendo fine alla attribuzione di deleghe in bianco a fiduciari di turno e/o ricorrendo strumentalmente alla pletoricità degli organismi statutari per impedirne di fatto l’esercizio di ruoli e funzioni.

Ed allora da dove cominciare? Noi diciamo dal Sud. E sta qui il senso della GIORNATA DI CONFRONTO del 7 luglio tra politici, giuristi, politologi, rappresentanti istituzionali, economisti, sindacalisti, e dirigenti di Fondazioni di ricerca e/o che operano nel sociale con Sindaci ed Amministratori locali di questo nostro Sud i quali pur avvertendo spesso la solitudine rispetto ai propri referenti politici restano al fronte e sono i primi destinatari di domande difficili.

L’incontro del 7 Luglio 2018 è il primo di altri appuntamenti che verranno programmati dalle organizzazioni regionali di Labdem a cominciare dal prossimo Settembre in Sicilia , in Calabria, in Puglia e poi a Roma.