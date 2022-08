'Sloop' avvistato al largo di Monasterace, scortato a Roccella. Fermati due scafisti turchi - Tempostretto

Avvistamento della Polizia di frontiera rumena. L'imbarcazione è stata affiancata a Punta Stilo, i 59 pachistani a bordo sono sbarcati al porto roccellese

ROCCELLA JONICA – Lo sbarco di migranti a Roccella Jonica. Continua l’attività di controllo e sorveglianza delle frontiere marittime effettuato dalla componente aeronavale della Guardia di finanza. Nel suo ruolo di unica polizia del mare, è rappresentata in Calabria dal Roan (Reparto operativo aeronavale) di Vibo Valentia, che opera a mezzo dei suoi reparti dipendenti su tutta la costa calabra, in sinergia con le Capitanerie di Porto in mare, la Polizia di Stato e i Carabinieri a terra, unitamente ai vari enti coordinati dalle prefetture.

L’avvistamento della Polizia di frontiera romena

Sullo sbarco di 59 pachistani a Roccella Jonica Tempostretto s’era occupato già ieri.

Il dispositivo integrato di sorveglianza aeromarittima delle coste nazionali posto in essere dalla Guardia di Finanza si è attivato, a seguito dell’individuazione, nelle prime ore della mattinata di ieri, da parte del pattugliatore della Polizia di frontiera romena, operante sotto l’egida dell’Agenzia per la Guardia di Frontiera e Costiera europea (Frontex), di uno sloop – piccola imbarcazione monoalbero – a circa 5 miglia da Monasterace Marina.

Una vedetta della Sezione operativa navale di Roccella Jonica, dipendente dal Roan di Vibo, ha così intercettato, affiancato e bloccato in sicurezza, a circa 3,5 miglia da Punta Stilo, l’imbarcazione con bandiera di cortesia Usa. Preso il controllo dell’imbarcazione e assicuratisi delle condizioni delle persone a bordo, i Finanzieri, una volta constatato che vi erano le condizioni di sicurezza per condurla in porto, hanno quindi scortato la barca a vela sino agli ormeggi del Porto di Roccella Jonica.

Individuati e fermati due presunti scafisti turchi

Giunti a terra i migranti sono stati consegnati alle autorità preposte all’accoglienza precedentemente allertate e la barca è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le successive attività di Polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri e condotte dai militari della Sezione Operativa navale di Roccella Jonica con la collaborazione del commissariato di Siderno, hanno permesso d’individuare e sottoporre a fermo due presunti trafficanti di persone di origine turca.

Articoli correlati