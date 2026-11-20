Due interventi nella zona di ricerca e soccorso libica con l'aereo Sea Bird 3 di Sea Watch, poi il trasferimento sanitario su un mezzo della Guardia costiera
Il salvataggio e la rotta verso Messina
Sul recupero in mare, l’organizzazione ha diffuso questo resoconto: “Diverse persone viaggiavano a bordo di un gommone – spiega la Ong – le abbiamo tratte in salvo dall’acqua perché il gommone stava per sgonfiarsi. Il porto assegnato per lo sbarco è quello di Messina”.
L’evacuazione medica durante la navigazione
Nel corso del trasferimento è stata disposta un’evacuazione medica per una donna con gravi ustioni provocate dal carburante e per suo marito, insieme ai due neonati, alle rispettive madri e a un bambino di 10 anni. Tutti questi passeggeri sono stati presi a bordo da un’imbarcazione della Guardia costiera italiana.
foto d’archivio