Due interventi nella zona di ricerca e soccorso libica con l'aereo Sea Bird 3 di Sea Watch, poi il trasferimento sanitario su un mezzo della Guardia costiera

Sono 45 i migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla nave Sea Eye 5 dell’omonima organizzazione non governativa nel corso di due distinti interventi avvenuti nella zona di ricerca e soccorso libica, con il supporto aereo del velivolo Sea Bird 3 di Sea Watch. Tra le persone salvate figurano 13 donne e 14 minori, inclusi due neonati.

Il salvataggio e la rotta verso Messina

Sul recupero in mare, l’organizzazione ha diffuso questo resoconto: “Diverse persone viaggiavano a bordo di un gommone – spiega la Ong – le abbiamo tratte in salvo dall’acqua perché il gommone stava per sgonfiarsi. Il porto assegnato per lo sbarco è quello di Messina”.

L’evacuazione medica durante la navigazione

Nel corso del trasferimento è stata disposta un’evacuazione medica per una donna con gravi ustioni provocate dal carburante e per suo marito, insieme ai due neonati, alle rispettive madri e a un bambino di 10 anni. Tutti questi passeggeri sono stati presi a bordo da un’imbarcazione della Guardia costiera italiana.

foto d’archivio