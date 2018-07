L'antica produzione del vino a Roccella Valdemone

800x600

Affascinati dallo stupore suscitato dalle antiche rovine del monastero basiliano di San Salvatore della Placa, in cui la natura, la storia e la bellezza del paesaggio si fondono diventando realtà, si è splendidamente conclusa la prima tappa dell’Itinerario dei palmenti rupestri di Francavilla di Sicilia. I numerosi presenti hanno fatto un viaggio nel tempo alla scoperta dell’antica produzione del vino nella valle Alcantara, e sono stati guidati per mano dai proff. Salvatore Puglisi e Angelo Manitta, e dal dott. Enzo Crimi.

Il presidente dell’associazione Naxos Entertainment Giovanni Bucolo e l’ideatore e coordinatore dell’evento Giuseppe Carmeni ringraziano il Sindaco di Francavilla di Sicilia Vincenzo Pulizzi, e il Vicesindaco Carmelo Magaraci, per l’ospitalità e per aver collaborato alla realizzazione dell’evento, la Soc. Coop. Turistica per l’accoglienza e per aver promosso in modo eccellente i prodotti tipici della città dell’olio.

Oggi la seconda tappa “I palmenti rupestri di Rocca Pizzicata”. Il complesso rupestre di Rocca Pizzicata è un luogo suggestivo, ricco di storia e di fascino, per certi versi ancora sconosciuto e avvolto nel mistero. Il raduno è previsto alle ore 17,00 presso la Tenuta Rustìca di proprietà della famiglia Fisauli a Roccella Valdemone, l’Itinerario è difficoltoso e in campagna, pertanto si consiglia un abbigliamento da escursione naturalistica con scarpe da trekking,

La Tenuta Rustìca si raggiunge imboccando la Sp2 per Roccella percorrendola per 2 km da Mojo, alla fine dei quali si troverà la segnaletica verticale con le indicazioni del punto di raduno. I visitatori saranno guidati per l’occasione dall’ex commissario del Corpo Forestale della Regione Sicilia Enzo Crimi, il quale illustrerà la natura e il paesaggio di Roccella Valdemone; dall’autore del libro "La valle dei palmenti" Salvatore Puglisi, dall’archeologo Marco Scaravilli, studioso e conoscitore del complesso rupestre e dal presidente dell’Istituto di Archeoastronomia Siciliana Andrea Orlando, il quale farà luce sulle connessioni astronomiche e sull’orientamento del sito rupestre di Rocca Pizzicata.

Al Termine dell’itinerario i proprietari della Tenuta Rustica organizzeranno una degustazione di prodotti tipici. La visita e la degustazione sono gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione, per info.: 3406700563. L’evento sarà realizzato in collaborazione con il comune di Roccella Valdemone e il Club Alpino Italiano della sezione di Bronte diretto da Angelo Spitaleri.