Assistenza consumatori, nuovo punto di riferimento in città con Aiace

Nella capillarità della presenza di Aiace (Associazione italiana assistenza consumatori europei) sul territorio nazionale si aggiunge anche un punto di riferimento su Messina. Responsabile della sede – che sorge sul Viale Regina Margherita - sarà Maria Cammaroto. Aiace, seguendo il suo principio generale legato al “fare, non parlare” e con la sua presenza capillare sul territorio nazionale, si candida ad affiancare i cittadini e le famiglie che avvertano come leso il proprio diritto di “consumatori”, nel fornire dalle semplici informazioni ad assistenze tecniche ad ampio raggio.

Avvalendosi dell’impegno di professionisti quali avvocati, consulenti contabili e fiscali, esperti in materie tributarie e bancarie, Aiace offre “scudo e lancia” al consumatore per negoziare con le parti lesive dei diritti. Sul terreno di scontro spesso si trovano ad esempio aziende che utilizzano maldestramente o dolosamente pratiche pubblicitarie, aziende che praticano vere e proprie truffe, istituti di credito o finanziarie che praticano tassi ai limiti dell’usura.

Per queste e molte altre tematiche Aiace promuove campagne di “autodeterminazione” del consumatore per la salvaguardia dei propri diritti; fornisce consulenze sulle potenziali azioni da intraprendere; incoraggia eventuali azioni collettive laddove la lesione dei diritto coinvolge più cittadini o più categorie. Nell’ambito delle attività nell’ampio settore della “tutela del consumatore”, la Regione siciliana dà spazio alle associazioni, “censendole” e riconoscendone di nuove. Tra queste figura Aiace.

E tra le prime attività che contribuiranno al “taglio del nastro” su Messina, con l’avvio di una campagna di promozione delle attività di Aiace, c’è’ in programma un interessante convegno sul tema del sovraindebitamento. Nello specifico Aiace sostiene l’applicazione della procedura di esdebitazione; un iter procedurale rimasto… a prendere polvere, senza il pieno ed effettivo impiego delle sue potenzialità. "Tecnicamente - ci spiega la Maria Cammaroto - la legge n. 3 del 2012 introduce una procedura rivolta a tutti quei soggetti che sono sovraindebitati ma non sono “fallibili” per i loro requisiti soggettivi o oggettivi. La norma si innesta nella più ampia ottica delle riforme e nuove previsioni normative richieste dalle condizioni di crisi di mercato e dunque procedure di gestione delle situazioni di crisi, già intrapresa sin dalla riforma della legge fallimentare del 2005.

Ulteriore obiettivo – prosegue Cammaroto - è quello di ridurre il contenzioso civile per il recupero del credito il cui peso finanziario sociale è notevole coinvolgendo le tre “parti”: creditore, debitore, giustizia. Si apre anche uno spiraglio di sostenibilità dei metodi di eliminazione del debito che tendono ad “umanizzare” maggiormente una fase purtroppo già di per sé traumatica per il consumatore/contribuente; il debitore - come già purtroppo in tante occasioni abbiamo appreso dalla cronache – vede trasformare la propria situazione debitoria in un tunnel senza uscita. E’ dal potenziale realizzarsi di questa sensazione che bisogna difendersi”.