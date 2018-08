Furci. I ragazzi del Geometra del '78 di nuovo insieme dopo 40 anni

FURCI SICULO. Di nuovo insieme dopo 40 anni. Per i “ragazzi” della 5. B Geometri del 1978 di Furci Siculo quella vissuta lo scorso 18 agosto è stata una giornata speciale, ricca di emozioni. “Da “Libro cuore”, diranno loro stessi al termine dell’appuntamento conviviale.

Il momento clou è stato il pranzo, dove attorno alla stessa tavola sono stati ricordati spaccati di vita che hanno segnato la storia di ognuno di quei giovani 18enni pieni di speranze e sogni nel cassetto. Adesso qualcuno è già in pensione… “Questa giornata rimarrà per noi un ricordo indelebile – ha commentato l’architetto Franco Gatto –che ci dà l’opportunità per ricreare l’evento già il prossimo anno”.

Ad incontrarsi a distanza di 40 anni sono stati, in ordine alfabetico, i geometri: Altadonna Paolo, Blancato Antonio, Caminiti Orazio, Cappello Daniele, Fasolo Carmelo, Garufi Francesco, Garufi Giuseppe, Gatto Francesco, Gentile Carmelo, Gotti Carlo, Gulizia Alfredo, Maccarrone Rosario, Maccarrone Salvatore, Nicita Carmelo, Nicita Giuseppe, Pasquale Antonio, Sottile Francesco, Sturiale Sandro.