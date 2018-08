Olimparty, si alza il sipario: sport ed esibizioni in spiaggia

Riflettori accesi e sipario alzato. Fino al 4 agosto, il lido Spiaggia d’Oro di Mortelle ospita l’“Olimparty Messina”, kermesse di musica e sport da spiaggia, giunta alla settima edizione, organizzata dalla “Mediterranea Eventi Asd” e patrocinata da numerosi enti: Comune, Citta Metropolitana, Università degli Studi di Messina, Guardia Costiera, Federazione Italiana Burraco, Federazione Italiana Hockey, Csen e Comitato territoriale Messina della Fipav.

Campi rimessi a nuovo e un’equipe di instancabili giovani: tutto è pronto per domani, quando le competizioni entreranno nel vivo. Qualcosa, comunque, si è già mosso le esibizioni di crossfit e la tradizionale meditazione yoga.

Al calar del sole, invece, si è svolta la cerimonia inaugurale. Ringraziamenti di rito ed entusiasmo dei presenti hanno costituito cornice suggestiva, mentre sul palco, a fare gli onori di casa, è stato il giornalista e presentatore Massimiliano Cavaleri. Insieme a lui, Giulia Nasisi, finalista regionale del concorso di Miss Italia. Apertura affidata a Gianluca Penna, responsabile degli accordi commerciali dell’Olimparty e tesoriere della “Mediterranea Eventi Asd”: «Siamo orgogliosi perché progressivamente cresciamo sia sotto l’aspetto tecnico, sia per ciò che concerne le partnership. Tra le discipline nuove, spiccano swim run e beach hockey e aumentano pure le aziende che decidono di darci una mano. I numeri ci danno ragione, sebbene non abbiamo dati ufficiali, poiché le iscrizioni sono in corso, l’obiettivo è fare meglio del passato: i mille atleti complessivi non sono miraggio ma soglia raggiungibile». Parentesi dedicata agli artisti: «Emis Killa e gli Eiffel 65 hanno un curriculum che non ha bisogno di presentazioni, ma nel complesso è l’intera manifestazione ad attrarre sempre più gente».

Istituzioni presenti con il neosindaco Cateno De Luca in testa: «Sono rimasto sorpreso dall’organizzazione, a dire la verità non la conoscevo. È l’esempio lampante di come iniziative su più fronti possano agire in sinergia per valorizzare i luoghi. A questa spiaggia manca solo la bandiera blu, fulcro, tra l’altro, delle nostre politiche. Mi è venuto spontaneo chiedere - ha proseguito il primo cittadino - perché solo quattro giorni. Mi è stato risposto: sostenibilità. Ho dato, allora, appuntamento ad ottobre, quando verranno gettate le basi per il futuro. Oggi, abbiamo messo a disposizione poco, un contributo minimo. Per le prossime edizioni rimpingueremo l’apporto. Ragiono in termini di calendario: le manifestazioni del 2019 si stabiliranno in autunno, affinché il palazzo abbia il tempo di organizzarsi e tutto possa essere più agevole. Chi investe sul territorio deve essere sostenuto, non ostacolato per il gusto di farlo».

Parole e musica per Alfredo Finanze, presidente della “Mediterranea Eventi Asd”: «Il sindaco non lo conoscevo ma è bastato un invito per averlo qui. Ascoltarlo è motivo di sollievo e gioia: la voglia di mettere in piedi simili eventi paga lo scotto della burocrazia. A settembre saremo a Milazzo, dove si svolgerà il Parolimparty ma, alla grande volontà che ci anima, spesso non corrispondono aperture in egual misura. Per organizzare gli aspetti nei dettagli, combattiamo con comuni, demani e uffici del genio civile - spiega Finanze -. Speriamo cambi la situazione e i segnali, in tal senso, sono confortanti». L’assessore all’Ambiente, Dafne Musolino, ha fatto eco al sindaco: «È una manifestazione bellissima e ne abbiamo sposato la causa immediatamente, concentrando gli sforzi e dando luogo a ogni attività inserita nelle nostre possibilità. La strada è stata tracciata, bisogna proseguire: le pratiche quotidiane, unite allo sport, rappresentano la svolta».

Stessa lunghezza d’onda per l’alter ego allo sport Giuseppe Scattareggia: «È un piacere per me essere qui. Il villaggio è fantastico, oltre le aspettative raccontatemi da Alfredo Finanze. Sono contento del fermento e di conoscere associazioni di un simile spessore. Vi auguro il meglio e buon divertimento, aspetto fondamentale per lavorare bene».

“Olimparty Messina” a 360 gradi, senza dimenticare nessuno, come ribadisce Maria Celesti Celi, presidente Cirs: «Sembrerò ridondante ma non mi stanco di ripeterlo: Messina ai giovani, gli abbiamo consegnato una città disastrata e la stanno ricostruendo. Nessuno gli ha teso la mano, anzi, in diverse circostanze si sono ritrovati i bastoni fra le ruote. Di questo devono essere orgogliosi. Il valore umano si amplifica, perché non trascurano la beneficenza e stanno vicini alle donne vittime di violenza. Non ho problemi a definirli eroi». Testimonial d’eccezione il pallanuotista, argento olimpico, Massimo Giacoppo: «L’evento è suggestivo e ci torno con piacere, la determinazione di alzare ulteriormente l’asticella fa la differenza in un gruppo di ragazzi straordinario».

Ecosostenibilità, grazie anche ai ragazzi di FuoridiMe: «Distribuiremo posaceneri portatili dentro ai kit riservati agli atleti - è estremamente preciso Marco Pino -. Gestiremo le isole ecologiche presenti nel villaggio. La nostra associazione ha a cuore il bene e la crescita di Messina, dalla quale siamo dovuti andar via. L’unico requisito per entrare nel nostro gruppo è, infatti, vivere in un’altra città».

Archiviati i saluti, la danza ha monopolizzato la scena. Le scuole Asd Jdance, Fever Reloaded, Team Alma, Libre e i Re del Mambo si sono succedute sul palco, intrattenendo la platea e regalando piroette e balli d’autore. Hanno strappato applausi le coreografie “Kalunga”, della maestra Natasha Irrera e “Tremendo Rumbon” di Andrea Bensaia e Cristina Siligato. Buonanotte, infine, affidata ad Alessandro Novo, giovane cantautore messinese e ai “Fuori Orario”, band esperta nell’arte di infiammare gli spettatori e far vibrare le corde vocali.

È già tempo di pensare a domani, giorno in cui l’“Olimparty Messina” si riscoprirà nella sua essenza più autentica. Appuntamento sotto rete per il taglio del nastro dei tornei di beach volley, tennis tavolo e beach tennis open. Al via anche beach soccer, basket e bocce. Ce n’è per tutti i gusti e gli amanti dell’indoor potranno misurarsi con calcio balilla e poker. Lunga la lista delle esibizioni e ad intrattenere il pubblico ci saranno calisthenics, acroyoga e arti marziali. Destinati a sollevare la curiosità, gli scacchi giganti (chess beach). Occhi spalancati verso il mare per il flayboard e una serie di evoluzioni ad alto coefficiente di spettacolarità.

Sport ma non solo: ricco il panorama musicale. Si parte alle 16 con il color party, riproposto a grande richiesta dopo il successo della scorsa edizione. Si prosegue alle 20 con il dj contest e il tocco vintage della sfida a colpi di vinile. Gli obiettivi sono: scoprire il nuovo re dei piatti e ballare illuminati dalle stelle.