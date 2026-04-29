Ecco le liste Pd e 5 Stelle. Antonella Russo: “Proponiamo soluzioni concrete per Messina”

La coalizione di centrosinistra insieme a Controcorrente di La Vardera

La coalizione di centrosinistra ha ufficialmente depositato le liste elettorali per le prossime elezioni amministrative al Comune di Messina. Un passaggio formale che segna l’avvio concreto della competizione elettorale.

«Siamo molto soddisfatti della presentazione di queste liste – dichiara Antonella Russo –. Al Consiglio comunale e in tutte le sette Circoscrizioni siamo presenti con le liste del Partito Democratico e del raggruppamento M5S + Controcorrente. Si tratta di una proposta politica ampia, rappresentativa e radicata nel territorio».

«Alla I, V e VII Circoscrizione è stata presentata anche una terza lista civica in supporto alle candidature dei nostri presidenti. Un segnale importante di partecipazione e di fiducia da parte della società civile, che rafforza ulteriormente il nostro progetto amministrativo, soprattutto in quelle che sono considerate le periferie di Messina».

La coalizione si presenta con una struttura articolata e capillare, puntando su un mix di esperienza politica, competenze e rinnovamento. «Abbiamo costruito una squadra credibile – conclude la Russo – capace di interpretare i bisogni reali della città e di proporre soluzioni concrete per il futuro di Messina».

5 Stelle

È stata presentata la lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Messina, frutto del percorso condiviso tra il MoVimento 5 Stelle e Controcorrente, la formazione politica guidata da Ismaele La Vardera, a sostegno della candidatura a sindaco di Antonella Russo.

Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Assemblea Regionale Siciliana, dichiara: “Presentiamo una lista che nasce da un progetto politico chiaro: costruire un’alternativa credibile per Messina e per la Sicilia, fondata su legalità, trasparenza e attenzione ai bisogni reali dei cittadini. La collaborazione con Controcorrente rappresenta una scelta coerente, perché condividiamo battaglie importanti e una visione di cambiamento netto rispetto al passato”.

Il parlamentare messinese sottolinea come l’intesa abbia un carattere fortemente identitario e programmatico: “Sosteniamo con convinzione la candidatura di Antonella Russo, una figura credibile, radicata sul territorio e capace di interpretare una proposta di governo seria per la città”.

“Si tratta di una proposta politica di rottura, aperta al contributo di tutte le forze civiche e sociali che vogliono costruire un percorso serio e alternativo ai modelli amministrativi che hanno governato la città negli ultimi anni. Messina ha bisogno di voltare pagina, con un progetto che metta al centro ambiente, servizi, diritti e sviluppo sostenibile”.

De Luca evidenzia anche l’importanza del radicamento territoriale della lista: “Abbiamo costruito una squadra composta da persone che vivono quotidianamente la città, che conoscono le criticità dei quartieri e che vogliono impegnarsi per migliorare concretamente la qualità della vita dei messinesi”.

“Questa lista – conclude De Luca – è un punto di partenza. Un progetto aperto, che punta a rafforzarsi ulteriormente e a coinvolgere tutte le energie sane della città, con l’obiettivo di costruire, insieme ad Antonella Russo, un’alternativa seria e credibile per il futuro di Messina”.