Al via anche a Messina la Settimana nazionale della dislessia

Ha preso il via ieri a Messina e proseguirà sino al prossimo 7 ottobre la 3^ edizione della Settimana nazionale della Dislessia, in concomitanza a livello europeo, con la European Dyslexia Awareness Week. L’iniziativa, organizzata dall'Associazione italiana dislessia, dopo il successo delle scorse edizioni, prevede un ricco programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, che vedrà impegnati oltre 1.000 volontari Aid, in collaborazione con 300 istituzioni tra enti pubblici e istituti scolastici.

Filo conduttore della manifestazione di quest’anno sarà la sinergia di due elementi fondamentali nella visione dell’Associazione: il potenziale e la collaborazione. Le persone con Dsa possono riuscire ad esprimere e valorizzare il proprio potenziale, grazie alla cooperazione delle persone che li circondano siano essi genitori, docenti, specialisti o datori di lavoro, attraverso diverse strategie d’apprendimento o metodologie di lavoro.

IL PROGRAMMA

Giovedì 4 ottobre dalle ore 08:45 alle ore 12:30

“Dsa e potenzialità”

L’evento si svolgerà presso il Liceo Classico “La Farina”, Via Oratorio Della Pace 1, Messina

Relatori: Grazia Restuccia, presidente sezione Aid di Messina; Giuseppa Prestidino, dirigente scuola opistane; Tiziana Calarese, tecnico Aid; Ruggero Di Vincenzo, testimonial Progetto My Story. L'incontro è riservato agli studenti del Ginnasio e ai docenti.

Venerdì 5 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 18:00

“Punto informativo DSA”

Il punto informativo sarà situato presso il Parco Corolla di Milazzo

Curatrice: Grazia Restuccia, presidente sez. Aid di Messina