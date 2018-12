Mercato Ittico. Rizzo: "Necessario riaprire l'altro ingresso in via Valore"

MESSINA - Gli operatori commerciali recentemente trasferiti da Zaera al mercato ittico lanciano un grido di allarme. Il loro volume d'affari è calato e chiedono interventi. In loro soccorso il consigliere comunale Massimo Rizzo, che interroga l’amministrazione comunale. “Questi commercianti, – scrive Rizzo - al fine di agevolare il trasferimento, hanno provveduto ad effettuare degli interventi a spese proprie per rendere utilizzabile e fruibile al pubblico i citati locali. Ovviamente lo spostamento ha comportato e continua a causare disagi in termini di perdita di avviamento commerciale che l’amministrazione, per quel che le compete e nel rispetto del quadro normativo, dovrebbe tentare di alleviare”.

Tra le richieste: cartellonistica e insegne per evidenziare la presenza del mercato, che non è solo ittico, uno o due stalli per il carico e lo scarico delle merci.

Il problema più grosso, però, è rappresentato dalla chiusura dell'incrocio tra via Alessio Valore e via Campo delle Vettovaglie. Una disposizione del Dipartimento Viabilità per evitare il parcheggio selvaggio. "Ma è una barriera architettonica - dice Rizzo -, e ostacola la visibilità e l’accesso al nuovo mercato. Quella indecorosa e antiestetica ringhiera va tolta. Se si vuole evitare la sosta selvaggia, basta installare dei dissuasori di sosta".

VEDI QUI IL RACCONTO DELL'INAUGURAZIONE