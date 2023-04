"Sono stata morsa da un cane randagio nella zona falcata" - Tempostretto

Una lettrice denuncia il degrado del luogo, raccontando la sua disavventura durante una vacanza a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Scrive una lettrice, in vacanza per Pasqua a Messina: “Nei giorni scorsi, nella zona falcata, sul lungomare, mentre passeggiavo e c’erano altre persone che pescavano e ragazzi che passeggiavano, sono stata morsa da un cane randagio. I cani erano tre. Due neri e uno bianco. Due dei cani si sono fermati a distanza, abbaiando contro di me, che ero ferma immobile, terrorizzata. Il cane nero si è avvicinato e mi ha dato un morso, scappando via. Sono finita al pronto soccorso, con due buchi sulla coscia destra, di cui uno zampillante di sangue. E ho presentato denuncia. Ma la vostra testata può segnalare che quella zona, ancora oggi, nel 2023, è pericolosa”.

“E se ci fosse stato un bambino al posto mio?”

Aggiunge la lettrice: “Preciso che non vivo a Messina e che non avevo idea di cosa ci fosse lì. Sono venuta per passare le vacanze di Pasqua in famiglia e mi sono ritrovata in ospedale con il morso di un cane randagio! Segnalo pure che la zona è degradata. E, se al mio posto ci fosse stato un bambino piccolo, che cosa sarebbe accaduto? Nessuno vada lì, fino a quando non interverranno le autorità: i cani sono di taglia grossa e liberi”.

Si tratta di una zona chiave per la Messina del futuro, inoltre, in attesa che si completi la necessaria bonifica.