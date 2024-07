Sperone. Piazzetta scomparsa tra erbacce e rifiuti

Le periferie hanno bisogno di punti di aggregazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726725: “Buongiorno, invio alcune foto di una piazzetta che si trova sulla strada per Serri, nei pressi di Sperone. Il sito, completato ormai qualche anno fa, si trova in uno stato di abbandono totale. Sembra che il Comune ne abbia cancellato la memoria. La conseguenza è che è diventata una discarica vera e propria, obiettivo dei soliti incivili. La totale mancanza di scerbatura da anni fa sì che non si veda nemmeno la forma della piazzetta. Un vero scempio, una vergogna totale. Mi auguro che qualcuno si svegli e faccia il suo dovere. Grazie sempre per la vostra gradita attenzione alle segnalazioni. Pietro Ruello”.