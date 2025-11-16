Spettatori indisciplinati al Rally Tirreno-Messina, appello per la sicurezza

Il sindaco Basile lo ha sottolineato: "Una prova annullata, come Reginella, è una sconfitta per tutti: organizzatori, piloti e pubblico". La gara oggi sui Colli San Rizzo

MESSINA – “Il rally è passione, non rischio inutile! Ieri purtroppo è stata annullata la seconda prova speciale del Rally Tirreno-Messina, denominata “Reginella”, a causa della grande affluenza di pubblico che sostava in zone non sicure. Gli ufficiali di gara, dopo aver tentato di persuadere le persone presenti nelle aree vietate al pubblico a spostarsi verso zone più sicure, non hanno potuto fare altro che prendere atto della situazione e annullare la prova, per l’impossibilità di garantire la sicurezza di spettatori e piloti. Una prova annullata è una sconfitta per tutti: organizzatori, piloti e pubblico. Per questo è fondamentale rispettare le regole e lavorare insieme per garantire la sicurezza di tutti. Ascoltate chi corre: questi piloti mettono cuore e impegno, la loro passione merita il massimo rispetto. Comportiamoci responsabilmente: la sicurezza non è negoziabile”. Così il sindaco di Messina Federico Basile ha rilanciato l’appello dei piloti alla sicurezza in vista della gara di oggi sui Colli San Rizzo.

Dopo l’affollato debutto a piazza Duomo ieri sera, un invito ai messinesi a “divertirsi insieme con intelligenza e rispetto”.