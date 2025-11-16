 Spettatori indisciplinati al Rally Tirreno-Messina, appello per la sicurezza

Spettatori indisciplinati al Rally Tirreno-Messina, appello per la sicurezza

Redazione

Spettatori indisciplinati al Rally Tirreno-Messina, appello per la sicurezza

domenica 16 Novembre 2025 - 12:20

Il sindaco Basile lo ha sottolineato: "Una prova annullata, come Reginella, è una sconfitta per tutti: organizzatori, piloti e pubblico". La gara oggi sui Colli San Rizzo

MESSINA – “Il rally è passione, non rischio inutile! Ieri purtroppo è stata annullata la seconda prova speciale del Rally Tirreno-Messina, denominata “Reginella”, a causa della grande affluenza di pubblico che sostava in zone non sicure. Gli ufficiali di gara, dopo aver tentato di persuadere le persone presenti nelle aree vietate al pubblico a spostarsi verso zone più sicure, non hanno potuto fare altro che prendere atto della situazione e annullare la prova, per l’impossibilità di garantire la sicurezza di spettatori e piloti. Una prova annullata è una sconfitta per tutti: organizzatori, piloti e pubblico. Per questo è fondamentale rispettare le regole e lavorare insieme per garantire la sicurezza di tutti. Ascoltate chi corre: questi piloti mettono cuore e impegno, la loro passione merita il massimo rispetto. Comportiamoci responsabilmente: la sicurezza non è negoziabile”. Così il sindaco di Messina Federico Basile ha rilanciato l’appello dei piloti alla sicurezza in vista della gara di oggi sui Colli San Rizzo.

Dopo l’affollato debutto a piazza Duomo ieri sera, un invito ai messinesi a “divertirsi insieme con intelligenza e rispetto”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Addio al senatore socialista Francesco Cimino, portò Craxi a San Fratello
Addio a Utch, il cane che incantava gli scolari e trovava le persone scomparse
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED