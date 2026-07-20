 Spiaggia di Mortelle, "sacchi pieni di rifiuti nelle mini isole ecologiche"

Spiaggia di Mortelle, “sacchi pieni di rifiuti nelle mini isole ecologiche”

Redazione

Spiaggia di Mortelle, “sacchi pieni di rifiuti nelle mini isole ecologiche”

lunedì 20 Luglio 2026 - 07:00

Messina Servizi Bene Comune ne denuncia l'uso improprio. "Non sono state progettate per ricevere residui di grandi pranzi"

MESSINA – “Questa è la situazione di ogni giorno. È la frase pronunciata, con evidente amarezza, dalla nostra operatrice mentre documenta ciò che trova ogni mattina. Una frase che racconta meglio di qualsiasi fotografia quanto faccia male vedere la propria terra trattata in questo modo. Siamo nella spiaggia libera di Mortelle, nei pressi del lido. Le mini isole ecologiche sono state installate per consentire ai bagnanti di conferire i piccoli rifiuti prodotti durante una giornata al mare. Non sono state progettate per ricevere sacchi pieni di rifiuti, residui di grandi pranzi o altri quantitativi che devono essere conferiti attraverso il normale servizio di raccolta”. Così Messina Servizi Bene Comune sulla sua pagina Facebook. In un video viene documentato tutto il degrado.

Messina Servizi su Mortelle

“Le mini isole non devono sostituire i cassonetti, ci vuole rispetto per il nostro territorio”

E ancora; “Questo non è un errore, è una scelta che ritroviamo ormai in diverse mini isole del nostro litorale e che lascia ai cittadini e ai tanti turisti l’immagine di una città che non ci rappresenta. Chi sostiene che i contenitori siano troppo piccoli sbaglia prospettiva: le mini isole non devono sostituire i cassonetti. Se i rifiuti prodotti sono superiori a quelli che possono essere conferiti correttamente, devono essere riportati a casa e differenziati attraverso il normale servizio di raccolta. Questo è l’unico comportamento corretto. I controlli sul territorio sono attivi e saranno ulteriormente intensificati. Chi continuerà a utilizzare le mini isole in modo improprio dovrà risponderne”.

Ed ecco la conclusione di Messina Servizi: “Questa situazione deve finire. Il rispetto per il mare e per la propria terra si dimostra con un gesto semplice: lasciare la spiaggia pulita esattamente come la si è trovata”.

Un commento

  1. Marcella Millimaggi 20 Luglio 2026 07:43

    Chissaà cosa scriverebbe oggi il turista che ieri si complimentava per l’ordine e la pulizia!

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