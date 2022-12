Sport a Messina 2022. Il ritiro di Nibali, Akademia promossa, scudetto Top Spin - Tempostretto

Le imprese sportive e i momenti più importanti di società, squadre e atleti messinesi nel 2022

MESSINA – Un altro anno è terminato e il 2022 per lo sport messinese è stato abbastanza ricco di soddisfazioni anche se non vanno tralasciate alcune cocenti sconfitte. Cercando di coprire tutti gli ambiti sportivi e le diverse categorie, dal professionismo ai giovani agonisti, ecco il racconto sportivo del 2022 peloritano.

Acr Messina tra salvezza e ultimo posto

Un anno tribolato in casa biancoscudata con la salvezza in primavera e la permanenza in C sancita dalla rete del messinese Peppe Rizzo contro il Taranto. Poi sono arrivate le difficoltà. Acr Messina al momento all’ultimo posto nel girone C di Lega Pro, approfondimento ad hoc a questo link.

Basket School Messina ad un passo dalla B

Dopo aver dominato il proprio girone in C Gold, la Basket School Messina è arrivata a giocarsi contro Palermo la finale playoff che le avrebbe permesso di conquistare la promozione in Serie B. La squadra di coach Sidoti ha ceduto solo a gara-3, indimenticabile per gli appassionato però la rimonta operata al PalaMili in gara-2 agli inizi di maggio.

Il PalaMili gremito per gara-2 della finale con Palermo

Il Giro d’Italia a Messina e il ritiro di Nibali

Il Giro d’Italia è tornato a Messina dopo cinque anni e lo ha fatto per un motivo. Sicuramente da tempo il campione peloritano Vincenzo Nibali aveva in mente il ritiro e l’organizzazione gli ha tributato, con un arrivo nella sua città natale, una tappa. Subito dopo l’arrivo infatti Nibali ha annunciato il suo ritiro dalle corse a fine anno, si è comunque tolto lo sfizio di terminare la corsa rosa, la sua ultima in carriera, al quarto posto della classifica generale.

Vincenzo Nibali a Messina nel post tappa del Giro d’Italia 2022 annuncia il ritiro

La Top Spin Messina vince lo scudetto

Dopo una stagione di delusioni cocenti, arrivate praticamente sempre per mano dei rivali dell’Apuania Carrara, la Top Spin Messina del presidente Quartuccio si è presa la rivincita più bella, ai danni dei toscani, nella finale scudetto. Eroi all’andata Zhmudenko che a Villa Dante con i suoi due incontri vinti piega Carrara. Al ritorno ci pensa il numero uno d’Italia Matteo Mutti a resistere alla reazione dell’Apuania e il pari strappato in Toscana permette di festeggiare il tricolore.

La Top Spin Messina a PalAvenza di Carrara festeggia il tricolore appena conquistato

Akademia Sant’Anna promossa in A2

Stagione da dominatrice nel proprio girone di Serie B1 femminile per Akademia Sant’Anna. Ai playoff scudetto lo scoglio da superare è Perugia, in gara-1 in Umbria vincono al tie break le locali. Sembra tramontare l’ipotesi di salire di categoria alla prima occasione quando Akademia si ritrova sotto 0-2 anche al PalaTracuzzi. In caso di sconfitta ci sarebbe stato la seconda chance contro la vincente della sfida tra seconde. Ma le atlete allenate da coach Gagliardi hanno messo il cuore in campo, rimontando e vincendo al tie break per poi conquistarsi la promozione al golden set. La festa è poi partita con la conquista della promozione in Serie A. Sono seguiti i problemi logistici per trovare un palazzetto agibile e conforme alle richieste della Lega Volley, in qualche modo però Akademia ha difeso la sua promozione meritata sul campo.

La formazione di Akademia Sant’Anna che ha ottenuto la promozione dalla B1 in Serie A2

Eccellenze del nuoto messinese

Messinesi che si allenano a Messina e tengono in alto il nome della città. In questo 2022 citiamo un atleta per ognuna delle tre squadre che più si sono messe in mostra. Gianmarco Grifò della Power Team Messina capace di terminare la stagione in top10 agli Assoluti Italiani, in top10 ai Criteria Giovanili anche Giorgia Iaria della Ssd UniMe, convocata a manifestazioni internazionali e campionessa regionale nella 5 km di fondo in acque libere Giorgia Di Mario della Swimblu Milazzo.

A Castanea il mondiale di Tiro a Volo dei Passalacqua

Un’estate a prepararsi in giro per il mondo collezionando trofei per arrivare preparati al mondiale in casa a Castanea. Per Mino e Antonio Passalacqua, insieme a Marco Rodenghi, è arrivato il titolo iridato nella competizione a squadre del mondiale di elica. Senza comunque dimenticare il cugino Sergio, i Passalacqua sono delle eccellenze del nostro territorio e della disciplina in cui si cimentano.

Da sinistra Antonio Passalacqua, Marco Rodenghi e Mino Passalacqua

Giovanni Ficarra campione del mondo a Racice

Dopo la conquista del titolo mondiale dello scorso anno nella disciplina beach sprint Giovanni Ficarra, del Circolo Canottieri Peloro, si è laureato (insieme ad Alessandro Durante, Telimar Palermo) campione del mondo nel due senza pesi leggeri in Repubblica Ceca. Il successo in un mondiale in vasche “controllate” era già arrivato ma nella categoria Juniores, quest’oro ottenuto a Racice vale molto di più.

A destra Giovanni Ficarra durante la premiazione sul podio

