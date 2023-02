Sportello Amam anche nella VI Municipalità: è il quarto nelle circoscrizioni - Tempostretto

Un servizio in più per aiutare i cittadini distanti dal centro in una delle circoscrizioni più popolose di Messina

MESSINA – Dopo le aperture nelle prime tre municipalità, arriva lo sportello Amam anche nel sesto quartiere. Stamattina è stato il sindaco Federico Basile, insieme alla presidente dell’azienda Loredana Bonasera, alla consigliera comunale Antonella Feminò, al presidente della circoscrizione Francesco Pagano e ad altri consiglieri della sesta, a inaugurarlo, per dare modo alla cittadinanza di poter usufruire dei servizi senza dover andare alla sede centrale del Viale Giostra.

Manca lo sportello nella IV municipalità

Si tratta del quarto sportello. Manca solo quello della quarta municipalità visto che nella quinta, in cui ha sede la società, ci si potrà recare direttamente al quartier generale. La VI municipalità è una delle più popolose e aprire lo sportello potrebbe agevolare molti cittadini. Non è escluso che in futuro si possa allargare la maglia ad altri servizi, come il pagamento della Tari o di altri tributi cittadini, per attuare ancora di più il decentramento e aiutare i messinesi più lontani dal centro città, come quelli di Salice, Castanea, Ortoliuzzo e tutti i villaggi collinari e sulla costa tirrenica.