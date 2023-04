Sporting Club Messina convincente contro l'Erea Ragusa - Tempostretto

Lo Sporting Club Messina trova il secondo successo consecutivo contro l'Erea Ragusa, protagonista Savoca autore di sei reti

MESSINA – Nel campionato di promozione siciliana di pallanuoto lo Sporting Club Messina ci ha preso gusto. Dopo la prima vittoria della scorsa settimana contro lo Sport Village Acireale (12-3), la formazione allenata da Salvo La Torre ha trovato, davanti ad un folto pubblico alla Cittadella, il secondo successo consecutivo ai danni dell’Erea Ragusa.

La sfida si è conclusa 11 a 4, protagonista, grazie alle numerose parate, il portiere e capitano Libri, ma grande apporto in fase offensiva le reti di Marco Savoca, autore di ben sei marcature. Al momento i peloritani salgono al secondo posto in classifica a 6 punti, a Pasqua non si gioca e si tornerà in vasca il 15 aprile per il derby contro l’Italica Reggio Calabria, prima a quota 9 punti, chi vince andrà in testa alla classifica.

Sporting Club Messina – Erea Ragusa 11-4

Parziali: 2-0, 1-1, 3-0, 5-3.

Il risultato in realtà è bugiardo ma lo Sporting ha sprecato innumerevoli occasioni da rete tra cui due rigori sbagliati uno da Savoca ed uno da Rappazzo, quest’ultimo inspiegabilmente nervoso ed espulso per aver colpito a gioco fermo un avversario a sua volta espulso per reazione, clamorosa l’ingenuità del numero 10 messinese.

Lo Sporting evidenzia un problema sui rigori mister La Torre è dovuto ricorre a Polizzi terzo rigorista di giornata per trasformare un tiro dai 5 metri, molto freddo il numero 12 nel tirare un rigore potente sotto l’incrocio dei pali.

Solita ottima prova difensiva per i peloritani che guidati, dal loro capitano Libri, vantano la migliore difesa del torneo con sole 15 reti subite, straordinaria la parata ad uomo in meno del portiere che ha salvato un gol praticamente fatto.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo

