Spreco d’acqua a Castanea

In attesa dei lavori di sostituzione della rete idrica, è urgente tamponare le perdite d'acqua più macroscopiche

MESSINA . Segnlazione WhatsApp al 366.8726275: “Castanea, strada provinciale. Segnalazione fatta da più di due mesi e più volte: continua lo spreco d’acqua”.

Il lettore segnala una vistosa perdita d’acqua. Purtroppo questa problematica riguarda diverse zone della città. Per risolverla in modo definitivo, a marzo scorso sono stati consegnati i lavori per la sostituzione di 150 chilometri di condotta idrica. Tuttavia, come abbiamo sottolineato più volte, in attesa che questo intervento strutturale riesca a produrre i suoi frutti, è opportuno tamponare le perdite più macroscopiche evidenziate da tanti cittadini, che non riescono, legittimamente, a tollerarne l’esistenza in piena crisi idrica.