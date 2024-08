SS Milazzo, presentati organico e staff. Le parole di Versaci, Bognanni e Caragliano

Alla vigilia del primo impegno di Coppa, la società mamertina mostra il nuovo volto innanzi a supporters e stampa

MILAZZO – Clima di festa per l’SS Milazzo che, nella giornata di venerdì 30 Agosto, in un noto centro commerciale cittadino, ha presentato ufficialmente gli uomini della propria rosa e degli staff innanzi alla stampa e ai propri supporters.

Rispetto allo scorso anno, quando il medesimo evento si svolse nel salone di una struttura recettizia, notevole incremento di presenze favorite dalla location ma anche da un’organizzazione curata in ogni minimo dettaglio; segno evidente di una società che cresce e vuol lasciare il segno in campionato e nel contesto sociale di riferimento.

Versaci e Bognanni: “Faremo il massimo per onorare la città di Milazzo”

“Abbiamo consegnato al mister una squadra completa in tutti i reparti che abbiamo gradualmente cesellato – ha dichiarato il presidente Mauro Versaci. L’esordio in Coppa contro il Rosmarino ci consentirà di scoprire la bontà del lavoro svolto finora. Il nostro obiettivo è quello di giocarci bene le nostre carte, dando soddisfazione ai nostri tifosi e il massimo in ogni occasione”.

A seguire, l’intervento di mister Angelo Bognanni: “Abbiamo allestito una buona squadra che lavora giorno per giorno ed è pronta ad onorare la maglia. Rappresentiamo una piazza storica del calcio siciliano. Già contro il Rosmarino faremo di tutto per superare il turno di Coppa Italia. Si tratta di una competizione importante in cui non dovremo fare semplice presenza ma giocare da protagonisti. Dal 15 Settembre cercheremo di fare un cammino di spessore anche in campionato. Con i miei giocatori faremo di tutto per onorare la maglia e una città come Milazzo”.

“Anche quando lavoravo in altre zone della Sicilia – ha concluso Bognanni – ho sempre apprezzato la piazza di Milazzo che ha disputato la serie C ed è stata sempre un punto di riferimento. La società ci è vicina e non ci fa mancare niente. Faremo il massimo per disputare un’ottima stagione”.

Il ds Caragliano: “Noi siamo il Milazzo, dobbiamo vincere sempre”

Sarà una stagione rivoluzionaria, sia nello staff tecnico che nell’organico; una scelta precisa compiuta dopo il traguardo dei Play-Off raggiunti la scorsa stagione.

“Abbiamo cambiato tanto, confermando il blocco importante dello scorso torneo”. Queste le prime parole del direttore sportivo Niko Caragliano.

“Sono stati inseriti dei tasselli adeguati che potessero consentirci un salto in avanti e di far bene anche quest’anno. Chiaramente, sarà sempre il campo il giudice del nostro operato. Siamo convinti della bontà del lavoro svolto, ma il calcio non è una scienza esatta. Durante la stagione, potremmo dover affrontare delle problematiche, anche se ci auguriamo che non ce ne siano. Se dovessero presentarsi, da società storica e da vera squadra le supereremo”.

Mister Bognanni non vuol trascurare neppure la Coppa Italia, un dettaglio di rilievo che evidenzia come il Milazzo voglia continuare a pensare da grande società: “Il tecnico ha una mentalità vincente; non vuol perdere neppure in amichevole. Noi siamo il Milazzo e dobbiamo giocare ogni partita per vincerla”.