Ssd UniMe e Power Team Messina presenti ai campionati italiani di nuoto

A Chianciano Terme fino al 9 agosto si sfidano Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores in vasca lunga

CHIANCIANO TERME – Una folta truppa universitaria si trova già a Chianciano Terme dove stamani sono iniziati i campionati italiani di nuoto in vasca lunga con gli atleti che si confronteranno suddivisi per categoria. In Toscana, dopo che causa Giubileo è stato deciso di spostarsi da Roma, inizieranno i più piccoli categoria Ragazzi, impegnati alla piscina comunale dal 1 al 3 agosto, dopo una giornata di pausa dal 5 al 9 toccherà agli atleti più grandi, categorie Juniores, Cadetti e Seniores.

La formazione universitaria guidata dal tecnico responsabile Diego Santoro è una delle due più numerose dell’intera Sicilia e oltre a portare in dote 9 dei 50 atleti tesserati con formazioni siciliane avrà anche due staffette, impegnate nei primi giorni proprio con le Ragazze. A rappresentare Messina anche la Power Team con il tecnico Luca Bombaci che è riuscito a portare alla ribalta nazionale ancora una volta Riccardo Sidoti, il Cadetto powertino competerà nei 100 dorso.

I nuotatori dell’UniMe impegnati

L’UniMe sarà impegnata nella prima parte dei campionati italiani di categoria di Chianchiano Terme con i Ragazzi Silvia Raffa (50 sl, 100 e 200 ra), Anita Delia (100 fa), Cristian Molonia (200, 400 e 800 sl) e Alessandro Barbaro (100 sl); a loro si aggiungeranno solo per le staffette Brenda Usbergo e Aryel Angemi, l’UniMe nuoterà la staffetta 4×100 stile libero (Raffa, Angemi, Usbergo, Delia) e la staffetta 4×100 mista (Angemi, Raffa, Delia, Usbergo).

Da martedì 5 agosto poi toccherà agli atleti nelle altre categorie, tra cui Antonio Bavastrelli (400, 800 e 1500 sl), Gabriele Molonia (1500 sl), Matteo Bolignano (200 ra), Sabrina Ferrara (50, 100 e 200 fa), Giorgia Iaria (50, 100 e 200 fa).