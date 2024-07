Ssd UniMe, Santamaria convocato in Nazionale di Baseball per Ciechi

L'esterno della formazione messinese atteso al raduno romano in programma a fine Agosto

MESSINA – Continua il percorso di crescita e non smettono di arrivare bellissime soddisfazioni per il settore Baseball per Ciechi della SSD UniMe.

In attesa del debutto in Coppia Italia, programmato a Malnate – dove il team universitario incontrerà i CISV Hurricane Varese e la Fiorentina BXC – e dell’esordio nel campionato di Serie A, in casa SSD UniMe continuano ad arrivare notizie importanti e belle soddisfazioni.

Dopo aver vinto il premio come miglior giocatore esordiente, l’esterno messinese Giovanni Santamaria ha ricevuto la convocazione ufficiale per il raduno della Nazionale Italiana di Baseball per Ciechi, in programma a Roma, presso il Centro di preparazione Olimpica Giulio Onesti, nei giorni 30/31 Agosto e 1 Settembre.

Una tappa importante della preparazione del team Azzurro. Si tratterà, infatti, di un momento propedeutico alla selezione tra i 15 convocati dei 10 atleti che comporranno la rosa definitiva in gara alla seconda edizione del Blind Baseball International CUP. Quest’ultima si terrà a Londra l’ultimo fine settimana di Settembre.

La convocazione di Santamaria arriva dopo una stagione molto intensa.

Giovanni Santamaria impegnata nel 2° Torneo dello Stretto (foto di Giovanni Vitale)

Una grande emozione per Giovanni che, sentito dopo la convocazione, si dichiara molto felice. Durante il raduno, proverà ad entrare nella rosa dei dieci che partiranno per Londra.

La presidente dell’Ssd UniMe, Silvia Bosurgi, si è dichiarata orgogliosa del risultato raggiunto, certa che sia solo la prima di tante altre soddisfazioni.

Le coach, Emilia Ammirato e Luisa Colosi, hanno espresso la propria soddisfazione. Le stesse sono pronte a sostenere nelle prossime settimane l’atleta messinese in modo da farlo arrivare in forma perfetta al raduno. Quest’ultimo sarà una tappa fondamentale e di grande importanza per il prosieguo del cammino verso la nazionale.

