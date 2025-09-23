Ssd UniMe sconfitta al debutto contro la big Polisportiva Galatea Catania

La prima uscita in Coppa Federale per la formazione di hockey peloritana è stata una sconfitta sul Dusmet di Catania per 4-1. Marcatura ospite di Visalli

Esordio stagionale amaro per la Ssd UniMe, sconfitta per 4-1 sul sintetico del Dusmet contro la big Polisportiva Galatea Catania, formazione di Serie A2 e principale favorita del girone per il passaggio al turno successivo. Il calendario ora propone subito pone i messinesi di fronte ad un banco di prova significativo: sabato 27 settembre infatti la Ssd UniMe affronterà in trasferta la Pgs Don Bosco Barcellona nel derby di Coppa Federale. Una sfida più indicativa delle reali potenzialità della squadra, considerando che i barcellonesi, reduci da una pesante sconfitta per 6-0 contro la Gs Raccomandata Giardini, vorranno riscattarsi davanti al proprio pubblico.

Galatea – Unime 4-1

Partenza positiva degli universitari, che riescono a contenere la formazione di casa ed a tenere il risultato bloccato sullo 0-0 nel primo quarto. Nella seconda frazione di gioco, però, gli etnei premono sull’acceleratore e prendono il largo, realizzando tre reti in rapida successione con De Rentizs (17’), Caruso (23’) e Mazza (29’). Nella ripresa i messinesi tentano la reazione e riescono anche ad accorciare con il gol griffato da Cristian Visalli (36’), che insacca al termine di una bella azione corale, ma nell’ultimo quarto ancora Mazza (57’) firma il poker per i padroni di casa e chiude il match sul definitivo 4-1.

Spignolo: “Indicazioni positive”

Nonostante la sconfitta, la prestazione dei grigio-azzurri lascia segnali positivi: la squadra universitaria, profondamente rinnovata con ben dieci nuovi innesti, ha mostrato spunti interessanti pur evidenziando una condizione fisica ancora da migliorare e la necessità di amalgamare il gruppo. «Queste gare di Coppa ci servono per conoscerci e crescere come squadra – ha dichiarato a fine gara il tecnico Antonio Spignolo – Ho ricevuto diverse indicazioni positive e qualche conferma importante, anche se ci sono aspetti da migliorare. Ho detto ai ragazzi che serve più convinzione nei nostri mezzi, indipendentemente dal valore dell’avversario. Sono certo che dal prossimo match saremo più pronti».

Tabellino

SSD UniMe 1 – Polisportiva Galatea CT 4

Marcatori: 17’ De Rentizs (Galatea), 23’ Caruso (Galatea), 29’ Mazza (Galatea), 36’ Visalli K. (UniMe), 57’ Mazza (Galatea).

Note: corti 6-2 per il Galatea Catania. Ammoniti: Romano (UniMe), Italia (UniMe).

Arbitri: Guadagnino e Richichi di Catania.