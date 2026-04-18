Stadio Franco Scoglio, mini intervento per il ripristino delle tribune

Il Comune approva il progetto di fattibilità per la manutenzione straordinaria

MESSINA – Un piccolo passo per restituire dignità e sicurezza allo stadio “Franco Scoglio”. Il Dipartimento Servizi Manutentivi del Comune di Messina ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria delle tribune e delle strutture accessorie dell’impianto di San Filippo.

Interventi mirati contro il degrado

L’operazione, dal valore complessivo di 80mila euro, nasce dalla necessità di affrontare le criticità legate alla vetustà della struttura, che presenta segni di degrado in diverse zone dedicate al pubblico. L’obiettivo è intervenire sulle parti più ammalorate per garantire la piena funzionalità dello stadio.

Previsto il ripristino delle zone ammalorate delle gradinate, con particolare attenzione alla sicurezza dei percorsi e alla tenuta delle strutture dove il degrado da vetustà è più evidente. Poi interventi di manutenzione su locali tecnici, varchi di accesso, servizi e aree collegate alle tribune che risultano attualmente danneggiate o non perfettamente funzionali.

Il piano economico e i tempi

Il quadro tecnico prevede una spesa di circa 60mila 600 euro per i lavori veri e propri (di cui 27mila 600 euro destinati alla manodopera), mentre la restante parte della somma rimarrà a disposizione dell’Ente per imprevisti, oneri di discarica e Iva. I fondi, già prenotati nel bilancio comunale 2026, provengono da capitoli specifici relativi alla manutenzione degli impianti sportivi.

Il piano è stato redatto dall’ingegnere Giuseppe Cambria e validato dal responsabile unico del progetto, l’ingegnere Giancarmelo Borrello. Con l’approvazione del progetto di fattibilità, gli uffici comunali possono ora avviare le procedure per l’affidamento dei lavori.