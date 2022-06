Stadio non ancora pronto. Inter - Monaco non si giocherà a Messina ma a Basilea - Tempostretto

L'Inter comunica date e luoghi delle amichevoli estive. Ci sarà la sfida il 16 luglio contro il Monaco ma non a Messina, bensì a Basilea

MESSINA – Mancava solo l’ufficialità, ma l’ufficialità è arrivata e Inter – Monaco si giocherà a Basilea. Salta dunque la suggestione che vedeva il grande calcio tornare in riva allo Stretto. Le motivazioni per cui salta l’amichevole al Franco Scoglio sembrano essere state, come accennavamo ieri, il manto erboso non in condizioni accettabili e la video sorveglianza mancante in due delle quattro curve/tribune dell’impianto.

Le amichevoli dell’Inter

“L’Inter, come consuetudine ormai, non andrà in ritiro ma resterà a fare la preparazione ad Appiano Gentile. I nerazzurri, poi, affronteranno una prima serie di amichevoli estive. Eccole – si legge sul sito Fc Inter 1908 – nel dettaglio: il 12 tradizionale amichevole a Lugano contro i padroni di casa, il 16 a Basilea sfida al Monaco, il 23 test a Lens contro i padroni di casa”.